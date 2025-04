 Więcej miejsca i wygody podczas prania z łącznikiem na pralkę i suszarkę.

Brak wystarczającej ilości miejsca w domu to wyzwanie, które dotyka wielu z nas, szczególnie w kontekście urządzeń AGD. Dzięki zestawowi łączącemu pralkę i suszarkę możesz teraz cieszyć się pełną funkcjonalnością obu urządzeń, nie rezygnując z cennej przestrzeni.

Łącznik do pralki i suszarki Electrolux, model E1WYHSK2, dostępny jest w cenie 349,90 zł. Można go nabyć zarówno w sklepie internetowym na stronie Electrolux.pl, jak i w sklepach stacjonarnych. Produkt ten jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które chcą zaoszczędzić miejsce w swojej pralni, umożliwiając pionowy montaż pralki i suszarki.

Łącznik jest specjalnie zaprojektowany i wyposażony w wysuwaną półkę, co dodatkowo zwiększa funkcjonalność przestrzeni. Jest kompatybilny z pralkami i suszarkami Electrolux ładowanymi od przodu o głębokości od 52 do 67 cm. Wymiary łącznika to szerokość 610 mm, wysokość 65 mm, a jego waga netto wynosi 3,7 kg.

Warto również uwzględnić całkowitą wysokość zestawu po zamontowaniu pralki i suszarki na łączniku. Aby to obliczyć, należy zsumować wysokość pralki, suszarki oraz 65 mm wysokości łącznika. Przed zakupem warto sprawdzić specyfikacje swoich urządzeń, aby upewnić się, że łącznik będzie odpowiedni oraz że w pomieszczeniu pralni jest wystarczająco dużo miejsca na cały zestaw.

Dzięki stabilnej instalacji suszarki na pralce, łącznik zapewnia więcej opcji segregowania i składania prania, co czyni go nieocenionym elementem w każdej przestronnej pralni.

Zsynchronizowane programy prania i suszenia dzięki połączeniu sprzętów z aplikacją

Możliwość połączenia pralki i suszarki z aplikacją Electrolux pozwala zoptymalizować czas i komfort użytkowania. Pionowy montaż pralki i suszarki to doskonały sposób, aby zaoszczędzić miejsce w pralni lub łazience. Łącznik do pralki i suszarki zapewnia więcej opcji przechowywania i organizacji, dzięki czemu miejsce, gdzie robimy pranie staje się bardziej przestronne.

Łącznik do pralki i suszarki, o przemyślanej konstrukcji z wysuwaną półką, umożliwia stabilną instalację suszarki na pralce, co daje więcej możliwości segregowania i składania prania. Uniwersalny łącznik jest zgodny z pralkami i suszarkami Electrolux ładowanymi od przodu o głębokości od 52 do 67 cm.

Dla osób, których urządzenia mają opcję połączenia z WiFi dodatkowo będzie dużym ułatwieniem funkcja SyncDry automatycznie dostosowuje program suszenia w suszarce do wcześniej wybranego programu prania, co zapewnia harmonijną i efektywną pracę obu urządzeń stojących obok siebie lub w słupku dzięki wykorzystaniu łącznika.

Po przeniesieniu prania z pralki do suszarki wystarczy aktywować SyncDry, naciskając przycisk SyncDry, a następnie Start/Pauza. Dzięki temu rozwiązaniu proces prania i suszenia odbywa się płynnie, bez konieczności manualnego ustawiania programów, co oszczędza czas i energię.

Większa wygoda i elastyczność każdego prania

Dzięki rozwiązaniom SMART w pralkach Electrolux, takim jak sterowanie przez WiFi, SmartSelect oraz inteligentny doradca prania, codzienne pranie staje się łatwiejsze i bardziej elastyczne. Teraz można cieszyć się doskonałymi rezultatami bez konieczności zgadywania odpowiednich ustawień cyklu. Ubrania będą nie tylko idealnie czyste, ale także zachowają swoje kolory na dłużej.

Zdalne zarządzanie praniem przez WiFi umożliwia rozpoczęcie cyklu z dowolnego miejsca i o dowolnej porze, oferując niezwykłą elastyczność. Funkcja SmartSelect umożliwia łatwy wybór energooszczędnych opcji, co pozwala na oszczędność do 80% energii, 50% czasu i 20% wody (1) , znacząco zmniejszając koszty eksploatacji.

Inteligentny doradca prania pomaga dobrać najlepsze ustawienia dla różnych tkanin, a personalizacja programów zapewnia, że każde pranie jest idealnie dopasowane do indywidualnych potrzeb. Technologia SensiCare+ automatycznie wykrywa wielkość wsadu, optymalizując długość cyklu, co pozwala na oszczędność do 30% energii, wody i czasu (2).

Łatwiejsze suszenie dzięki inteligentnym rozwiązaniom AI

Inteligentne rozwiązania AI w suszarkach Electrolux AbsoluteCare sprawiają, że proces suszenia staje się prostszy i bardziej intuicyjny. Dzięki funkcjom oszczędzania czasu i energii można cieszyć się niższymi rachunkami i bardziej zrównoważonym użytkowaniem.

Możliwość włączenia urządzenia z aplikacji oraz inteligentne wykrywanie wielkości wsadu sprawiają, że suszenie jest bardziej precyzyjne i dostosowane do indywidualnych potrzeb. Personalizacja programów oraz inteligentny doradca suszenia umożliwiają idealne dopasowanie cyklu do rodzaju tkanin.

Dodatkowo, inteligentne zakończenie prania w zaplanowanym czasie oraz SmartSelect z funkcją Feedback zapewniają pełną kontrolę nad procesem suszenia. Sterowanie przez WiFi umożliwia zdalne zarządzanie, co znacząco podnosi komfort użytkowania.

Wybór nowoczesnych pralek i suszarek Electrolux z linii AbsoluteCare, to inwestycja w wygodę, oszczędność i efektywność. Dzięki inteligentnym technologiom, takim jak funkcja SyncDry, sterowanie przez WiFi, czy SmartSelect z EcoFeedback, codzienne pranie staje się prostsze i bardziej intuicyjne.

Zastosowanie łącznika do pionowego montażu pralki i suszarki pozwala maksymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń, zachowując pełną funkcjonalność.

Te innowacyjne rozwiązania nie tylko dbają o Twoje ubrania, ale także o Twój czas i budżet, oferując doskonałe rezultaty przy minimalnym zużyciu energii i wody.

(1) Na podstawie wewnętrznego testu porównującego zużycie energii, czasu i wody przy ustawieniu SmartSelect Normalne – Bawełna 40° z ustawieniem SmartSelect Extra Light – Bawełna 20° przy 4 kg wsadu tkanin bawełnianych.

(2) Na podstawie wewnętrznego testu zużycia energii, wody i czasu w cyklu Bawełna 30°C przy wsadzie 1 kg w porównaniu z maksymalnym wsadem przy użyciu systemu SensiCare+, który dostosowuje program w zależności od wielkości wsadu.

Artykuł powstał w ramach współpracy z marką Electrolux