 Willa Dentika skraca kolejki na wizytę do dentysty w Elblągu

Większa liczba specjalistów dostępnych na miejscu, kilka gabinetów, pełne zaplecze z własną pracownią protetyczną i możliwością zrobienia zdjęcia RTG oraz TK od ręki. To dobra wiadomość dla wszystkich pacjentów z Elbląga i okolic - jeżeli w ostatnich tygodniach nie możecie Państwa się dostać do stomatologa proszę sprawdzić pierwszy wolny termin w Willa Dentika. Rejestracja 508 336 676.

Problem z terminami lub długim czekaniem na wizytę? Sprawdź Willa Dentika

10. rok pacjenci szukający opieki stomatologicznej w Elblągu wybierają Willa Dentika. Pacjenci mogą rozpocząć w estetycznych i zaawansowanych technologicznie wnętrzach kliniki leczenie z zakresu stomatologii, cyfrowej protetyki, implantologii i chirurgii a także leczenia bezzębia All-on-four / All-on-six oraz endodoncji pod mikroskopem

Placówkę wyróżnia kompleksowe, holistyczne, podejście do leczenia, wszystkie gabinety są wyposażone w mikroskop dzięki czemu nawet zwykłe wypełnienia są wykonywane na wysokim poziomie. W czasach kiedy dobry stan uzębienia jest naszą wizytówką i przepustką do kolejnego etapu w karierze Willa Dentika oferuje również bogaty pakiet usług z zakresu stomatologii estetycznej. Wielu rodziców docenia także pracę specjalistów Willa Dentika w podejściu do dzieci.

Jeżeli w noworocznych postanowieniach macie Państwo uporządkowanie spraw związanych z zębami proszę już teraz zarezerwować termin wizyty tel. 508 336 676

Więcej lekarzy, kilka gabinetów, w Willa Dentika jest krótszy czas czekania na wizytę

W Willa Dentika łączymy nowoczesne technologie z profesjonalnym, empatycznym podejściem do pacjenta. Nasz zespół tworzy aż 9 doświadczonych stomatologów specjalizujących się m.in. w implantologii, protetyce, chirurgii, stomatologii estetycznej, endodoncji i stomatologii zachowawczej, co pozwala nam sprostać nawet najbardziej wymagającym oczekiwaniom.

Poznaj zespół Willa Dentika

Dzięki tak szerokiej kadrze i powrotowi dwóch doświadczonych lekarzy nie tylko skróciliśmy czas oczekiwania na wizytę, ale również gwarantujemy, że każdy pacjent znajdzie u nas indywidualne podejście i opiekę na najwyższym poziomie. Nie czekaj tygodniami – umów się na wizytę już dziś i zaufaj specjalistom którzy zadbają o Twój komfort i zdrowie.

Willa Dentika nie zapomina o najmłodszych pacjentach

Każdy rodzic wie, jak ważne są pierwsze wizyty dziecka u stomatologa, by nie kojarzyło ono fotela dentystycznego ze stresem. Gdy dziecko nie boi się takich wizyt, życie rodziców jest o ten jeden problem łatwiejsze. W Willa Dentika spotkania z dziećmi zostały zaprojektowane w konsultacji z psychologami. Gabinet jest wyposażony jest w aparaturę do znieczulenia gazem rozweselającym,w znieczulenia komputerowe i laser do wykrywania próchnicy

Wiele dzieci i nastolatków właśnie w Willa Dentika zmieniło swoje podejście do stomatologa.

Kiedyś stres, teraz już normalne, zdrowe, podejście do leczenia.

Willa Dentika jest w Elblągu przy ulicy Saperów 8



Opinie można sprawdzić na Facebooku

Płatności kartą, BLIK oraz systemem ratalnym



Rejestracja wizyty pod numerem 508 336 676