 Wimbledon nagrody - ile zarabiają najlepsi?

Wimbledon, jak powszechnie wiadomo, to najstarszy turniej tenisowy na świecie. Jednocześnie uważany jest za najbardziej prestiżowy. Turniej odbywa się co roku w All England Club w dzielnicy Wimbledon w Londynie od 1877 roku. Wimbledon jest jednym z czterech turniejów Wielkiego Szlema i jedynym rozgrywanym na korcie trawiastym uważanym za klasyczny kort tenisowy. Jakie Wimbledon nagrody oferuje tenisistom i ile wynosi pula nagród w Wimbledonie?

Pierwsze Wimbledon nagrody pieniężne

Po raz pierwszy nagroda pieniężna na wielkoszlemowym turnieju Wimbledon została przyznana w 1968 roku, kiedy to zawodowi gracze pierwszy raz mogli wziąć w tak prestiżowych mistrzostwach. Łączna Wimbledon pula nagród wyniosła wówczas 26 150 £. Zwycięzcą 82 edycji turnieju został Rod Laver, który zainkasował za pokonanie w finale Tonego Roche’a 2000 £. Billie Jean King w singlu kobiet zarobiła 750 £ za pokonanie w finale Judy Tegart 9-7 i 7-5. Od 1968 roku z każdą kolejną edycją Wimbledon nagrody są coraz większe, a pula nagród stale rośnie.

Wimbledon pula nagród – kolejne wzrosty

W 2007 roku Wimbledon i French Open stały się ostatnimi turniejami wielkoszlemowymi, w których przyznano nierówne nagrody pieniężne kobietom i mężczyznom. W 2010 r. łączna pula nagród w Wimbledonie wzrosła do 13 725 000 funtów. Po raz pierwszy zwycięzcy turnieju otrzymali okrągłą sumę miliona funtów. Dalszy wzrost o 6,4% w 2011 r. zaowocował łączną kwotą nagród w wysokości 14 600 000 £. Wimbledon nagrody zarówno w singlu kobiet, jak i mężczyzn wzrosły o kolejne 100 000 funtów. Dało to łącznie 1 100 000 £, co stanowiło wzrost o 10% w stosunku do edycji z 2009 roku.

Turniej Wimbledon w 2012 przyniósł ponownie wzrost puli nagród o kolejne 10%. Większość podwyżek została przyznana graczom odpadającym we wcześniejszych rundach. To posunięcie ze strony organizatorów było odpowiedzią na rosnący niepokój wśród tenisistów o niższej randze. Skarżyli się oni głównie na nieadekwatne wynagrodzenie pieniężne. W 2013 roku nagrody pieniężne w Wimbledonie wzrosły do 22 560 000 funtów, co było niebagatelnym wzrostem o 40% w stosunku do 2012 r. Przegrani we wcześniejszych fazach turnieju odnotowali najwyższy 62% wzrost wynagrodzenia, podczas gdy łączna pula nagród Wimbledon w deblu wzrosła aż o 22%. Warto dodać, że zwiększyła się także pula nagród dla uczestników meczów eliminacyjnych (wzrost o 41%).

Podczas Mistrzostw Wimbledonu 2016 nagrody pieniężne dla zwycięzców dżentelmenów i kobiet osiągnęły po raz pierwszy 2 000 000 funtów. Łączna pula nagród wyniosła 28 100 000 GBP, co stanowiło wzrost o 5% w stosunku do 2015 roku. W 2017 roku łączna pula nagród w Wimbledonie wzrosła o 12,5% do 31 600 000 £. Mistrzowie singli panów i pań otrzymali po 2,2 miliona funtów, co stanowiło wzrost o 10% w porównaniu z poprzednią edycją. W 2019 roku nagrody pieniężne w całym turnieju osiągnęły niebotyczną sumę 38 000 000 funtów. Jak na razie jest to rekordowy wynik w historii.

Wimbledon nagrody w 2021 roku

Pandemia COVID-19, która rozpoczęła się w 2020 roku, ogarniając cały świat, doprowadziła do zrezygnowania z przeprowadzenia turnieju wielkiego szlema w Londynie. To oznaczało, że w 2020 roku najlepsi zawodnicy nie mogli liczyć na żadne nagrody pieniężne w Wimbledonie. Po rocznej przerwie w 2021 roku po raz pierwszy od 1968 roku Wimbledon pula nagród nie wzrosła. Można wręcz powiedzieć, że zmalała w stosunku do ostatniej edycji z 2019 roku. Był to spadek wynoszący 7,85%. Łączna pula wyniosła 35 016 000 funtów (w 2019 r. łączna pula nagród Wimbledon opiewała na kwotę 38 milionów £). Zmalała również gaża za wygranie turnieju. Zarówno zwycięzca, jak i zwyciężczyni dostali za triumf w finale po 1 700 000 funtów (spadek o 27,6%). Wzrosły jednak nagrody w kalifikacjach i poszczególnych rundach aż do półfinału:

Pierwsza runda kwalifikacyjna (zwycięzca otrzymał 8500 £, co stanowi przyrost w wysokości 21,43% w stosunku do 2019 r.),

Druga runda kwalifikacyjna (tenisista, który awansował do trzeciej rundy, zgarnął 15500 funtów, co stanowi wzrost o 16,98%),

W trzeciej rundzie kwalifikacyjnej wygrany otrzymał 25500 £ (wzrost o 13,33%),

Inauguracyjna runda turnieju głównego gwarantowała 48000 funtów za zwycięstwo (wzrost o 6,67%),

Za wygranie meczu w drugiej rundzie Wimbledonu można było otrzymać 75000 funtów (wzrost o 4,17%),

Za awans do czwartej rundy przysługiwała nagroda pieniężna Wimbledon o wartości 115000 funtów (wzrost o 3,6%),

Kwalifikacja do ćwierćfinału gwarantowała 181000 funtów (wzrost o 2,84%),

Wimbledon nagroda pieniężna za awans do półfinału wynosiła 300000 £ (wzrost o 2,04% w stosunku do 2019 r.).

Wimbledon nagrody – kto zarobił najwięcej?

Znany szwajcarski tenisista Roger Federer znajduje się na szczycie listy tenisowych tytułów Wimbledonu zdobytych przez profesjonalnego gracza w latach 1968-2021. Federer podniósł swoje rekordowe ósme trofeum Wimbledonu w 2017 roku. Na drugim miejscu jest Pete Sampras z siedmioma zwycięstwami. Roger Federer, wygrywając ten prestiżowy turniej w Londynie w roku 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 i 2017 zainkasował łącznie 6 760 602,5 funtów! Dla porównania drugi na liście Amerykanin, który triumfował w 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999 i 2000 roku Wimbledon nagrody pieniężne zagwarantowały mu 2 797 500 funtów, co jest sumą ponad 2,5 razy niższą od Szwajcara.

