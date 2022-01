Wiosną zaplanuj ciepłą jesień

Miejska sieć ciepłownicza zarządzana przez EPEC ma prawie 200 km i dostarcza ciepło do 70% budynków mieszkalnych w Elblągu. Za tym, aby się do niej podłączyć, przemawiają aspekty związane m.in. z bezpieczeństwem, wygodą i ekologią. Warto pomyśleć o tym już teraz, aby jesienią cieszyć się ciepłem w mieszkaniu. Tym bardziej że EPEC przesuwa uruchomienie płatności na moc zamówioną do czasu uruchomienia ogrzewania.

Sieć ciepłownicza jest integralną częścią nowoczesnych miast. Pozwala ona na bezpieczne i wygodne ogrzanie domów, mieszkań czy instytucji. Za jej pomocą dostarczana jest również ciepła woda. Korzystanie z niej ma istotny wpływ na poprawę jakości powietrza i walkę ze smogiem. Przyłącz się wiosną, płać od jesieni Decyzji o przyłączeniu budynku nie warto odkładać na jesień - wówczas może się okazać, że nie będzie szans na przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej - z uwagi na spiętrzenie prac. Dlatego EPEC przygotował ofertę, w ramach której można przyłączyć się do sieci już wiosną, a pierwsze opłaty pojawią się jesienią. - Już teraz zachęcamy do zaplanowania przyłączenia się do sieci EPEC - mówi Andrzej Kuliński, prezes zarządu EPEC. - Te prace warto robić w ciepłych miesiącach, ponieważ wiążą się z np. wyłączeniem pieca. Koniec lata oraz jesień to czas, kiedy mamy najwięcej zgłoszeń i często musimy przesuwać terminy przyłączenia na kolejny rok z powodu kumulacji prac. Zachęcam do skorzystania z naszej oferty wiosną, tym bardziej że po wykonaniu przyłącza, opłata za moc zamówioną zostanie uruchomiona jesienią - czyli wtedy, gdy włączymy grzejniki, a nie - jak dotąd - od razu po podpisaniu umowy. Warto pamiętać, że EPEC współpracuje z Bankiem BOŚ, który oferuje preferencyjne pożyczki na podłączenie do sieci ciepłowniczej. Powiedz administratorowi Mieszkańcy budynków wielorodzinnych i członkowie wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni powinni zgłosić propozycję podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej do administratora. Warto dać znać konsultantom EPEC o chęci podłączenia – pomogą wypracować argumenty i wesprą administrację w podjęciu ekologicznych decyzji. Dlaczego warto? Zalety centralnego ogrzewania Korzystanie z miejskiej sieci ciepłowniczej to przede wszystkim wygoda i bezpieczeństwo. Użytkowanie nie wymaga od odbiorcy praktycznie żadnego zaangażowania – nie trzeba myśleć o paliwie (np. zakupie węgla czy drewna) ani o “dokładaniu do pieca”. Znikają też zagrożenia związane z zatruciami czy pożarami i nie trzeba kupować czujników wykrywających np. czad. Elbląska sieć ciepłownicza jest stale modernizowana, a dzięki automatyce pogodowej ciepło może być dostępne przez cały rok - w zależności od warunków atmosferycznych, jakie panują na zewnątrz, oraz od potrzeb mieszkańców. Miejski system ciepłowniczy to także niezawodność dostaw - w przypadku awarii sieci zareagują służby EPEC, a mieszkańcy nie muszą na własną rękę organizować naprawy. EPEC pracuje 24 godz. na dobę, co jest dodatkowym atutem tego rozwiązania. Ciepło sieciowe jest bardziej ekologiczne niż ciepło wytworzone w punktach indywidualnych, zwłaszcza domowych piecach. Jego produkcja kontrolowana jest przez instytucje środowiskowe, dzięki czemu ograniczone są szkodliwe emisje. Zmodernizowana sieć pozwala na uniknięcie strat ciepła podczas jego dystrybucji. Jak przyłączyć się do miejskiej sieci ciepłowniczej? Prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży EPEC: tel. 55 61 13 388, uslugi@epec.elblag.pl. ---materiał promocyjny---

.