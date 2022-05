 Woda z cytryną na czczo - dlaczego warto pić ją każdego ranka?

Szklanka wody z cytryną, wypita na czczo tuż po przebudzeniu, potrafi zdziałać wiele dobrego dla organizmu. Poznaj właściwości napoju oraz dowiedz się, dlaczego woda z cytryną powinna stać się częścią twojej porannej rutyny!

Co daje woda z cytryną pita na czczo?

Każdego dnia, do naszego organizmu trafia wiele substancji chemicznych. Przyswajamy je nie tylko z powietrza, ale i żywności oraz kosmetyków, których używamy na co dzień. Nagromadzone toksyny mogą po pewnym czasie jednak dawać o sobie znać, powodując różnorodne problemy ze zdrowiem, takie jak osłabienie, spowolniony metabolizm, a nawet problemy z nerkami lub układem trawiennym.

Również rano niekoniecznie dbamy o to, aby zrobić coś dobrego dla naszego organizmu. Zaraz po przebudzeniu, najczęściej sięgamy po kawę bądź herbatę, które choć z pozoru pomagają nam się rozbudzić, niestety nie działają korzystnie na organizm. Doskonałą alternatywą dla tych napojów jest jednak woda z cytryną na czczo, która najwięcej dobrego zdziała, kiedy wypijemy ją przynajmniej pół godziny przed spożyciem śniadania.

Wypicie ciepłej szklanki wody z cytryną na pusty żołądek nie tylko doskonale oczyszcza organizm, ale i skutecznie dodaje energii na cały dzień. Po wypiciu napoju, pełnego zdrowotnych właściwości, z pewnością można liczyć na lepsze samopoczucie. Praktykując poranną rutynę w postaci picia wody z cytryną każdego dnia tuż po przebudzeniu, po dłuższym czasie można zaobserwować wiele pozytywnych zmian w naszym organizmie.

Dlaczego warto pić wodę z cytryną przed pierwszym posiłkiem?

1. Picie wody z cytryną rano to doskonała alternatywa dla kawy, gdyż równie dobrze pobudza organizm, przygotowując go na nowy dzień pełen wyzwań. Jednak w przeciwieństwie do kawy, napój ten nie powoduje negatywnych skutków w postaci problemów z nadciśnieniem. Woda z cytryną zawiera także magnez i potas, które korzystnie wpływają na układ nerwowy oraz skutecznie poprawiają koncentrację.

2. Napój pity na czczo wspomaga oczyszczanie organizmu, pozbywając się nadmiaru nagromadzonych toksyn z narządów, komórek oraz tkanek. Wypicie szklanki ciepłej wody z cytryną powoduje zwiększoną moczopędność, oczyszczając układ moczowy i optymalizując pH moczu, a także pobudza pracę wątroby, przez co wytwarza ona większe ilości enzymów.

3. Woda z cytryną nawadnia organizm, co jest niezwykle ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Ponadto, sok z cytryny obfituje w witaminę C, która doskonale wpływa na układ odpornościowy. Picie ciepłej szklanki wody z cytryną będzie więc skutecznie zapobiegać różnego rodzaju infekcjom wirusowym i bakteryjnym. Cytryny wspomagają również wchłanianie żelaza z pożywienia, co dodatkowo przemawia za spożywaniem napoju tuż przed zdrowym śniadaniem.

4. Napój wykazuje dobroczynne działanie nie tylko dla naszego organizmu, ale i dla urody. Woda z cytryną zawiera przeciwutleniacze, których działanie znane jest szczególnie ze zwalczania skutków oddziaływania wolnych rodników, odpowiedzialnych za starzenie się skóry. W ten prosty sposób, każdego dnia wypijając na czczo wodę z cytryną, możemy więc zadbać o piękno naszej skóry, zapewniając jej szybszą regenerację.

5. Przeciwutleniacze dodatkowo wykazują działanie przeciwzapalne - zawartość witaminy C pozwala ograniczyć ilość nagromadzonego w organizmie kwasu moczowego, co zapobiega atakom dny moczanowej. Pobudzenie produkcji węglanów wapnia pozwala neutralizować nadmiar kwasów, dzięki czemu kwas moczowy jest wydalany wraz z moczem. Warto wiedzieć, że przeciwutleniacze, poprzez neutralizację kwasów, stanowią również istotny czynnik podczas walki z nowotworami.

6. Mimo kwaśnego smaku, szklanka ciepłej wody z sokiem z połówki cytryny, stanowi doskonałe remedium na nadkwasotę. Może ona wynikać zarówno z prowadzenia niezdrowego trybu życia, w którym dominują częsty stres i złe odżywianie, jak i być wynikiem różnych chorób, takich jak na przykład cukrzyca. Kwas cytrynowy działa alkalizująco, co pomaga zadbać o równowagę kwasowo-zasadową w naszym organizmie.

7. Picie ciepłej wody z cytryną po przebudzeniu jest polecanym sposobem również na inne problemy, które związane są układem pokarmowym. Napój pozwala pozbyć się pozostałych produktów przemiany materii z organizmu, wspiera eliminację toksyn, które nagromadziły się w przewodzie pokarmowym oraz świetnie sprawdza się w przypadku niestrawności, męczących wzdęć oraz refluksu żołądkowego. Warto też wiedzieć, że limonen zawarty w cytrynie pomaga w odbudowie śluzu chroniącego wyściółkę żołądka, osłania jelito grube, stymulując tym samym produkcję żółci, a także minimalizuje ryzyko powstawania wrzodów żołądka.

8. Woda z cytryną jest też szczególnie polecana dla osób, które często skarżą się na problemy z zatokami. Napój ten skutecznie odciąża błony śluzowe, co szczególnie można docenić w momencie walki z infekcją. Ponadto, warto pić wodę z sokiem z cytryny każdego dnia, aby poprawić swój komfort, również jeśli chodzi o oddech - cytryna skutecznie bowiem zwalcza bakterie zalegające w jamie ustnej, dając nam przyjemne odświeżenie.

