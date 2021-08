Wrześniowy powrót do szkoły? Najlepiej z hurtownią Jurex!

Wakacje powoli się kończą, a wraz z ich zakończeniem trzeba pomyśleć o powrocie do nauki. To ostatni moment, żeby zrobić zakupy na kolejny rok szkolny, a pomoże w tym jak zawsze hurtownia Jurex! Zobacz zdjęcia.

Zbliża się koniec wakacji, to już ostatni dzwonek, żeby odpowiednio przygotować się do szkoły. Nie będzie z tym kłopotu, bo hurtownia Jurex zapewnia bogaty asortyment artykułów szkolnych przez cały rok! Teraz przy zakupie plecaka otrzymamy 30 procent rabatu na inne artykuły szkolne. Z kolei przy zakupie artykułów szkolnych otrzymamy tubę na kredki gratis!

Wszyscy liczymy na to, że w przyszłym roku szkolnym na dobre powróci nauczanie stacjonarne. Dlatego do szkoły nieodzowny jest plecak: tylko odpowiednio wyprofilowany, a więc bezpieczny dla zdrowia, zapewniający komfort, a w dodatku... ładny. Właśnie takie plecaki znajdziemy w hurtowni Jurex.

To oczywiście nie wszystko, bo do takiego plecaka muszą zmieścić się książki i dobrze zaopatrzony w przybory piórnik. W hurtowni Jurex są różnego rodzaju długopisy, mazaki, kredki, farby i cienkopisy – dosłownie do wyboru, do koloru. Nożyczki, gumki do mazania, plasteliny, linijki i wszystko to, co może przydać się w szkole na różnych przedmiotach, znajdziemy właśnie przy Grunwaldzkiej 2. Jurex to także bogaty wybór książeczek edukacyjnych, np. do nauki pisania, kaligrafii, nauki literek i cyfr, wykonywania szlaczków, a także kolorowanek. Z pewnością pomogą one łączyć naukę z zabawą. A jeśli mowa o nauce i zabawie, to w ofercie są także "kreatywne boxy", czyli zestawy umożliwiające malowanie akrylami czy tworzenie swoich własnych plastycznych dzieł różnego rodzaju. Są też takie związane z muzyką czy umożliwiające zabawę w "domowe przedszkole".

Szkoła to nie tylko uczniowie, ale także nauczyciele. Ci, oprócz przydatnych w pracy przyborów, znajdą tutaj m. in. eleganckie terminarze czy notatniki, które pomogą w organizacji pracy w kolejnym roku szkolnym.

Jurex to bogaty asortyment artykułów biurowych: tonery, segregatory, papier ksero, datowniki i wiele więcej. To także akcesoria do laminowania i bindowania, a także niszczarki dokumentów.

Wyrobimy tu również pięczątki i zaopatrzymy się w puchary czy szklane statuetki – Jurex przygotuje na nie (i nie tylko na nie) specjalne grawerunki, np. z podziękowaniami czy życzeniami. Takie grawerunki wykonamy też choćby na eleganckich długopisach i piórach, co może być idealnym, osobistym prezentem na różne okazje.

To nie wszystko, bo hurtownia Jurex oferuje także środki higieniczne i ochronne. Znajdziemy tu m.in. rękawiczki, maski czy płyny do dezynfekcji, a także wszystko to, co przyda się w sprzątaniu domu i biura.

Zamówienia na terenie Elbląga i okolic Jurex dostarczy do firm, biur i naszych domów całkowicie za darmo! Zapraszamy do składania zamówień i zakupów na miejscu!

Hurtownia Jurex

Elbląg, Grunwaldzka 2

poniedziałek-piątek 8-16

e-mail: jurex.elblag@wp.pl

tel. +48 55 237 08 14

jurex.osaa.com.pl

-- artykuł sponsorowany --