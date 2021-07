Wspinaczka ściankowa, czyli pomysł na ekscytujące hobby

Czy należysz do grona osób lubiących ruch i zdrowy tryb życia? W takim razie dobrze trafiłeś! Jeśli rozgrywanie meczy koszykówki lub piłki nożnej że znajomymi albo codzienny jogging już ci się znudziły, pora spróbować nowego, ekscytującego, pełnego wrażeń, a jednocześnie całkowicie bezpiecznego zajęcia, jakim jest wspinaczka ściankowa. Wbrew pozorom, nie musisz posiadać żadnego doświadczenia ani specjalistycznego sprzętu, żeby zacząć się wspinać, wystarczą jedynie dobre chęci! Wspinaczka jest absolutnie dla wszystkich, bez względu na wiek, każdy może w niej spróbować swoich sił. Nie wierzysz? Przeczytaj do końca, aby poznać jej zalety oraz ocenić, czy podoba ci się ten nietypowy pomysł na hobby.

Wspinaczka - pierwsze skojarzenia

Dla tych, którzy nigdy nie mieli nic wspólnego ze wspinaczką dowolnego typu, zacznijmy jednak od małego wprowadzenia. Oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, wspinaczka ściankowa to nic innego jak wspinanie się po ścianach. Zazwyczaj osobom nie związanym z tematem kojarzy się ona ze sportami ekstremalnymi i profesjonalistami, którzy wspinają się po bardzo stromych górskich ścianach gdzieś w Himalajach, całkowicie bez zabezpieczenia, z użyciem specjalistycznych sprzętów choćby takich jak czekan i wielkie zwoje lin. Niebezpieczeństwo, ryzyko, strach - to pierwsze skojarzenia ze wspinaczką ściankową. Nic bardziej mylnego! Owszem, istnieje dyscyplina sportowa zwana wspinaczką sportową, gdzie zawodowcy wspinają się na czas (tzw. "na szybkość") po pionowych ścianach, jednakże dla ludzi dopiero rozpoczynających swoją przygodę ze wspinaczką istnieje wiele bezpiecznych miejsc, w których można nauczyć się podstaw tego sportu i przede wszystkim dobrze się przy tym bawić.

Wspinaczka ściankowa - co to takiego i co jest potrzebne?

Na czym więc polega wspinaczka ściankowa dla początkujących? W specjalnie przygotowanych i dobrze wyposażonych halach lub na otwartych terenach znajdują się ściany wspinaczkowe o różnych wysokościach ze specjalnymi uchwytami, po których można się wspinać. Wspinaczka przebiega tutaj w bezpiecznych, kontrolowanych warunkach. Każdy z uczestników jest przymocowany linami asekuracyjnymi, a w dole, zwłaszcza na niższych ściankach przeznaczonych dla dzieci, dodatkowo leżą materace. Nie ma mowy o ryzykownych upadkach z wysokości czy groźnych złamaniach. Dodatkowo, nie trzeba nawet wydawać pieniędzy na sprzęt wspinaczkowy - całość oprzyrządowania znajdziemy w wypożyczalniach na terenie obiektu, płaci się tylko za wstęp do hali. Wystarczą wygodne buty, niekrępujące ruchów ubrania i odrobina chęci. Nic się nie traci, a można wiele zyskać!

Wspinaczka ściankowa - zalety i wady

Jak wszystko na świecie, wspinaczka ściankowa ma swoje zalety oraz wady. Niewątpliwie, korzyści z jej uprawiania jest zdecydowanie więcej. Po pierwsze, wspinaczka to, rzecz jasna, trening dla całego ciała. Wbrew ogólnej opinii, wspinanie się wymaga nie tylko mocnych rąk, ale i też siły w nogach, plecach i barkach. Jeśli szukasz ciekawej dyscypliny zapewniającej porządne ćwiczenia mięśni, wspinaczka to coś zdecydowanie dla Ciebie! Nie martw się, jeśli w obecnej chwili nie dysponujesz zbyt dużą siłą fizyczną - regularne, systematyczne wspinanie się stopniowo zwiększając poziom trudności i wysokość ścianek spowoduje, że prędko nabierzesz kondycji. Po drugie, wspinaczka zaoferuje Ci solidną dawkę adrenaliny, czyli coś, co żądni przygód i wrażeń lubią najbardziej. Nawet jeśli borykasz się z lękiem wysokości albo po prostu boisz się spróbować czegoś nowego, pomyśl sobie o tym, ile satysfakcji dostarczy Ci pokonywanie własnych słabości. Wspinanie się po coraz wyższych ściankach doda Ci skrzydeł i pewności siebie oraz pozwoli spojrzeć na siebie z nowej, lepszej perspektywy. Wspinaczka ściankowa może być idealnym pomysłem na hobby w okresie wakacyjnym, gdzie nagle okazuje się, że mamy mnóstwo wolnego czasu, z którym często nie mamy co zrobić. Zamiast siedzieć godzinami przed telewizorem albo stałe wykonywać te same ćwiczenia i biegi na stałe, monotonne dystanse, możesz zająć się nietypowym zajęciem, jakim warto zainteresować również swoich znajomych. Dzięki temu zyskacie nowy sposób spędzania wspólnego czasu przy jednoczesnym dbaniu o własne zdrowie. Jeśli więc nie masz problemów zdrowotnych ani innych przeciwskazań do sportów wymagających wysiłku, jak najbardziej możesz spróbować wspinaczki. Początki nic nie kosztują, a jeżeli się wciągniesz, będziesz się mógł pochwalić ekscytującym hobby i stać się sławą wśród znajomych.

Wspinaczka górska - dla początkujących

W razie, gdy wspinaczka po ściankach spodoba Ci się na tyle, że będziesz chciał spróbować czegoś więcej, zawsze możesz wziąć udział w specjalnych kursach. Nie są one obowiązkowe, ale zwykle są wysoko rekomendowane dla osób rozpoczynających przygodę ze wspinaczką, zwłaszcza dlatego, że pierwszy kurs instruktorski zazwyczaj jest dostępny od razu przy halach i ściankach. Nie kosztują zbyt wiele, a mogą pomóc w nauce wspinaczki i w pierwszych krokach w nowej dziedzinie. Instruktor zazwyczaj wyjaśnia podstawy związane z asekuracją, podstawowym sprzętem wspinaczkowym czy wiązaniem węzłów. Tutaj warto wspomnieć, że niektóre ścianki wspinaczkowe są przeznaczone dla osób, które ukończyły zaawansowany kurs wspinaczkowy. Gdy już przekonasz się, że chciałbyś zająć się wspinaniem bardziej profesjonalnie, czeka cię wspinaczka dla początkujących. Decydują się na nią chętni, którzy zaczynają inwestować we własny, prywatny sprzęt wspinaczkowy i całkiem na poważnie zastanawiają się nad zdobywaniem prawdziwych szczytów. Jednakże, przy braku środków pieniężnych czy braku odwagi można oczywiście pozostać przy wspinaczce dla przyjemności, jedynie w zaciszu hal i mniejszych ścianek wspinaczkowych.

Podsumowując, wspinaczkę ściankową błędnie przypisuje się do sportów ekstremalnych czy związanych z ryzykiem. W rzeczywistości każdy może spróbować swoich sił na ściankach. Wspinaczkę mogą uprawiać dzieci w wieku szkolnym, młodzież, studenci, całe rodziny i osoby dorosłe, nawet ci, którzy wcześniej nie zajmowali się sportem. To dyscyplina uniwersalna, gdzie wszyscy mogą odnieść sukces na miarę własnych możliwości, a także oderwać się od szarej codzienności. Zabawa połączona z ruchem i doskonaleniem siebie - czego chcieć więcej?