 Wspólnie możemy więcej

Media towarzyszą nam na co dzień w różnorakiej formie. Stanowią już w zasadzie nieodłączną część naszego życia, a mimo to wciąż niewiele o nich wiemy. Głodnym tej wiedzy z pomocą przyszło Stowarzyszenie ESWIP oferując cykl warsztatów medialnych.

"Dla każdego coś dobrego" to obietnica niewątpliwie trudna do zrealizowania. Zwłaszcza kiedy czas realizacji warsztatów jest ograniczony, a audytorium jest zróżnicowane nie tylko wiekowo, ale również pod względem zainteresowań. Organizatorzy wyszli naprzeciw oczekiwaniom uczestników i udało im się uczciwie rozdzielić dostępny czas na szeroką gamę tematów, m.in.:

Tworzenie podcastów

Obsługę kamery i realizacja wideo

Występowanie przed kamerą (udzielanie i prowadzenie wywiadów, poznanie pracy dziennikarza od kuchni)

Montaż filmowy (nauka obsługi programów takich jak YouCut, HitFilm Express czy DaVinci Resolve)

Media społecznościowe (Facebook, TikTok, Instagram)

Pisanie artykułów prasowych

Fotografię

Zajęcia odbywały się dwa razy w miesiącu w godzinach popołudniowych. Na każdym ze spotkań realizowano inny blok tematyczny, co eliminowało monotonię i nudę, a uczestnicy za każdym razem przybywali na warsztaty ze świeżą energią. Prowadzący do każdego z nich podchodzili indywidualnie, z cierpliwością i serdecznością, dzięki czemu w grupie szybko zapanowała rodzinna atmosfera, a zainteresowanym było dużo łatwiej przełamywać strach przed nieznanym i coraz pewniej poruszać się w - tak przecież złożonym - temacie mediów.

Zadania, które otrzymywali uczestnicy, nie przewidywały istnienia pojęcia “złego pomysłu”. To bardzo stymulująco wpływało na kreatywność grupy, która nieustannie co zajęcia zaskakiwała czymś nowym. Zainteresowani często tworzyli swoje projekty w zespołach, dzięki czemu uczyli się współpracy i komunikacji, a przy tym bliżej poznawali siebie nawzajem. W ten sposób w ciągu tych kilku miesięcy powstała cała gama prac: filmów, zdjęć, podcastów, tekstów, które w miarę mijającego czasu oraz rozwijanych umiejętności zyskiwały na pomysłowości i jakości, do czego w dużej mierze przyczyniła się konstruktywna krytyka i pozytywny feedback, zarówno ze strony prowadzących, jak i całej grupy.

Zdobytą podczas warsztatów wiedzę i umiejętności świeżo upieczeni entuzjaści mediów będą mogli wykorzystać w życiu codziennym, a także w karierze zawodowej, np. poprzez budowanie swojej marki w internecie. Pierwszym (miejmy nadzieję, że pierwszym z wielu) owocem tej ciężkiej, kilkumiesięcznej pracy jest wydanie pisma Pozarządowiec, tworzone przez nas - uczestników warsztatów. Nie zabraknie tam informacji dotyczących partycypacji, dobrych praktyk i działań projektowych. Teraz wiemy, jak mówić i pisać, co pozwala nam przygotowywać informacje i treści w prosty, zrozumiały sposób poparty przykładami.

To był dobrze spędzony czas i choć fakt, że ta przygoda się kończy, bez wątpienia smuci, cieszymy się z tego, jak wiele się nauczyliśmy. Jesteśmy wdzięczni za masę pozytywnych wspomnień i znajomości, jakie podczas spotkań udało nam się zawrzeć.

Cykl warsztatów medialnych był realizowany przez Stowarzyszenie ESWIP od 22 marca 2022 roku do 21 lutego 2023 roku w ramach projektu “Wspólnie możemy więcej” finansowanego z funduszy EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

