Wszystko, co jest potrzebne do szkoły, znajdziesz w hurtowni Jurex

Szkolne wyzwania, które stoją przed dziećmi i młodzieżą, nie zawsze należą do łatwych, zwłaszcza w czasie nauki zdalnej czy hybrydowej. Tutaj z pomocą przychodzi hurtownia Jurex! Zobacz zdjęcia.

W ofercie hurtowni Jurex znajdziemy m. in. zeszyty i bloki, a także szeroki wybór przyborów szkolnych, takich jak długopisy, kredki, mazaki, cienkopisy czy farby. Nie zabraknie także plasteliny, klejów, linijek, nożyczek i tym podobnych. Hurtownia oferuje także bogaty wybór książeczek edukacyjnych, choćby do nauki pisania, kaligrafii, nauki literek i cyfr, wykonywania szlaczków, a także kolorowanek. Atrakcyjnie wydane zeszyty ćwiczeń z pewnością uczynią naukę przyjemniejszą.

Nauka może odbywać się także przez zabawę, stąd w hurtowni Jurex są również „kreatywne boxy” różnego rodzaju: malowanie akrylami, domowe przedszkole, a nawet zestawy związane z muzyką. W nauce, zabawie i rozwoju zainteresowań dziecka pomogą też z pewnością zestawy do kalkowania, a także te do tworzenia własnych albumów pełnych pięknych zdjęć, naklejek czy obrazków.

Jurex to także pełny asortyment artykułów biurowych: papier ksero, segregatory, tonery, datowniki i wiele więcej. Znajdziemy tu akcesoria do laminowania i bindowania, a także niszczarki dokumentów.

Wyrobimy tu również pięczątki i zaopatrzymy się w puchary czy szklane statuetki – Jurex przygotuje na nie (i nie tylko na nie) specjalne grawerunki, np. z podziękowaniami czy życzeniami.

Hurtownia Jurex oferuje również higieniczne, jak środki czystości czy ręczniki papierowe. W czasie pandemii warto także zainteresować się ofertą środków ochronnych: rękawiczek, masek czy płynów do dezynfekcji.

Co ważne: zamówienia na terenie Elbląga i okolic Jurex dostarczy do firm, biur i naszych domów całkowicie za darmo! Zapraszamy do składania zamówień i zakupów na miejscu!

Hurtownia Jurex

Elbląg, Grunwaldzka 2

poniedziałek-piątek 8-16

e-mail: jurex.elblag@wp.pl

tel. +48 55 237 08 14

jurex.osaa.com.pl

