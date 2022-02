 Wygodnie i ciepło? Zacznij działać już dziś 

O tym, dlaczego warto już teraz pomyśleć o przyłączeniu swojego budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej, rozmawiamy z panią Grażyną Bogus, odpowiedzialną m. in. za obszar sprzedaży w Elbląskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej.

Jest zima, porozmawiajmy więc o cieple. Dlaczego warto przyłączyć się do miejskiej sieci ciepłowniczej?

Korzystanie z ciepła miejskiego ma szereg zalet. Wygoda, jaką daje ciepło systemowe, powinna być standardem życia w mieście. Ciepło miejskie jest przede wszystkim praktyczne - mieszkańcy nie muszą mieć indywidualnego źródła ogrzewania, które trzeba zasilać i o które trzeba dbać. Odpadają więc kwestie związane z zakupem opału, przeglądami pieców gazowych czy tych na węgiel. Z tym wiąże się również bezpieczeństwo, ponieważ znikają zagrożenia związane z pożarami czy zatruciami.

Korzystając z ciepła z sieci miejskiej, otrzymujemy gwarancję niezawodności dostaw ciepła, nad czym czuwają służby EPEC. Jeżeli dojdzie do awarii, to nasi klienci nie muszą na własną rękę organizować pomocy - nasi pracownicy zareagują. Warto dodać, że Pogotowie Ciepłownicze pozostaje w gotowości 24 godziny na dobę, dbając o bezpieczeństwo zasilania miasta w ciepło. Tym właśnie powinno charakteryzować się życie w mieście – wygodą i ciepłem dostępnym o każdej porze.

Jest jeszcze jeden ważny powód: ciepło z sieci jest bardziej ekologiczne. Zawsze jest pod stałą kontrolą instytucji środowiskowych. Dzięki temu powietrze jest czystsze i zdrowsze.

Dlaczego zachęcają Państwo teraz - zimą - do przyłączenia się do EPEC? Nie jest na to za późno lub za wcześnie?

Mieszkańcy budynków wielorodzinnych czy też domków jednorodzinnych potrzebują więcej czasu, aby zastanowić się i zdecydować o zmianie sposobu ogrzewania. Dlatego teraz swoją kampanią przypominamy, że warto o tym pomyśleć, zapytać, sprawdzić szczegóły. Zwłaszcza że sam proces przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej zajmuje nieco czasu, to wynika choćby z konieczności przygotowania dokumentacji. Co więcej - prace przyłączeniowe warto przeprowadzić w ciepłych miesiącach, a więc wiosną i latem. Tymczasem najwięcej zgłoszeń o chęci przyłączenia się do naszej sieci otrzymujemy na koniec lata. Niestety zdarza się wtedy tak, że wykonać przyłączenie możemy dopiero w kolejnym sezonie.

Dlaczego zdecydowaliście się na przesunięcie opłat na jesień i co to są za opłaty?

Skłonność do czekania ze złożeniem wniosku o przyłączanie do sieci ciepłowniczej często wynikała z faktu, że faktura za moc zamówioną przychodzi od razu po wykonaniu przyłączenia, gdy nie korzysta się jeszcze z ogrzewania. Tak to wygląda w regularnych umowach: zamawiasz moc i zaczynasz płacić. Ma to swoje uzasadnienie, ponieważ faktycznie trzeba zamówić więcej mocy. Ale klient korzysta z niej od późnego lata czy jesieni. Chcąc rozwiązać ten problem, poszliśmy za głosem naszych klientów i przygotowaliśmy promocję. Działamy dość niestandardowo jak na firmy ciepłownicze, jednakże uważamy, że jest to właściwe działanie pozwalające nam przyłączyć do sieci znacznie większą ilość klientów w ciągu sezonu.

Grażyna Bogus, odpowiedzialna m. in. za obszar sprzedaży w Elbląskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej

Jak wygląda proces przyłączenia się do sieci?

Pierwszym krokiem jest kontakt z Działem Sprzedaży EPEC. Nasi konsultanci sprawdzą możliwości przyłączenia budynku do sieci. Jeżeli wstępna weryfikacja jest pozytywna, należy złożyć wniosek o przyłączenie. Wiosek ten jest dostępny na naszej stronie. Po otrzymaniu wniosku przeprowadzimy dokładną analizę techniczną możliwości i sposobu podłączenia danego obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej. Jeżeli nic nie stoi na przeszkodzie, wydajemy warunki techniczne i zawieramy umowę przyłączeniową z naszym klientem. Rozpoczęcie dostawy ciepła rozpocznie się w uzgodnionym z klientem terminie.

Tak jak wspomniałam, w tym roku odroczyliśmy płatność za moc zamówioną - będzie ona uruchomiona wtedy, kiedy rozpocznie się pobór ciepła, a nie w momencie wykonania przyłącza.

Kto może przyłączyć się do sieci? Tylko wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe, bloki?

Do miejskiej sieci ciepłowniczej zarządzanej przez naszą spółkę mogą przyłączyć się zarówno budynki wielorodzinne, jak i domki jednorodzinne.

Jeżeli mieszkamy w budynku wielorodzinnym np. w bloku, to warto porozmawiać na ten temat ze swoim zarządcą, gdyż to administracja budynków powinna - w imieniu mieszkańców - złożyć wniosek o przyłączenie.

Przyłączyliśmy się do sieci. I co dalej? Czy za każdym razem musimy wzywać służby EPEC, gdy chcemy włączyć dostawę ciepła, np. jesienią?

Niekoniecznie. Sieć zarządzana przez EPEC jest stale modernizowana. Wykorzystujemy między innymi automatykę pogodową, dzięki której ciepło może być dostępne przez cały rok. Dzięki tej usłudze nie jest wymagane wzywanie naszych pracowników za każdym razem, kiedy chcemy włączyć lub wyłączyć dostawy ciepła.

W zależności od temperatury, jaka panuje na zewnątrz oraz od oczywiście naszych własnych preferencji, ogrzewanie włączy się lub wyłączy. Samo, bez żadnej ingerencji. W czasach, kiedy w lipcu potrafi być 10 stopni, ta opcja sprawi, że zachowamy komfort cieplny w naszych budynkach. Usługa Ciepło12, bo o niej mowa, cieszy się coraz większym powodzeniem wśród naszych klientów.

Jak najszybciej skontaktować się z EPEC w sprawie przyłączenia?

Zachęcam do kontaktu telefonicznego lub mailowego z naszym Działem Sprzedaży: tel. 55 61 13 388, uslugi@epec.elblag.pl.

---materiał partnera---