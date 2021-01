Wyjątkowa oferta dla firm. Specjalne rabaty na modele C1 i C3 w salonie Citroena HADM Gramatowski!

Rok 2021, rokiem pełnym niespodzianek! W salonie Citroena HADM Gramatowski, czekają na Ciebie wyjątkowe oferty na zakup aut dla firm. Jeśli szukasz idealnego miejskiego samochodu, prezentujemy dwa modele aut w korzystnych cenach: unikatowy Citroen C1 z rabatem dla firm nawet do 12%, z ratą 349 zł netto.* oraz Citroen C3 z 10% rabatem dla firm, z ratą 386 zł netto*

Jedną z najistotniejszych rzeczy przy zakupie aut przez firmę są ich niskie koszty eksploatacji. Tymi cechami odznaczają się właśnie auta miejskie: Citroen C1 oraz C3.

Citroen C1 charakteryzuje się zwinnością, estetyką wykonania i niewielkimi rozmiarami co ułatwi z pewnością każdemu parkowanie w mieście i bezproblemowe przemieszczanie się po nim. Pod maską tego małego zwinnego auta kryje się silnik 1.0 VTi o mocy 72 koni co sprawia, że samochód ten jest dynamiczny, a zarazem w cyklu mieszanym spala zaledwie 4,8 l paliwa na 100 km. Natomiast Citroen C3 z szeroką możliwością, bo aż 97 kombinacji nadwozia dzięki swojej stylistyce wykonania zostanie bez trudu zauważony na drogach. Ważnym aspektem przy zakupie auta jest komfort jazdy, który zapewnia właśnie ten model Citroena. Jest to stylowy samochód miejski o niskich kosztach eksploatacji. Wyróżnia go także estetyka wnętrza i możliwość dopasowania go do własnego stylu dzięki trzem wersjom kolorystycznym: wersja Émeraude, gdzie dominuję ciemna tonacja, tapicerka Techwood, w której wykończenie nawiązuje do stylu skandynawskiego oraz tapicerka podkreślona czerwonymi kolorami w wersji C-Series.

Jeśli masz w planach poszerzyć flotę swoich aut i stawiasz na oryginalny design, idealnym rozwiązaniem będzie zakup prezentowanych modeli aut Citroena C1 oraz Citroena C3, przy zakupie, których otrzymasz korzystne rabaty.

Zapraszamy do naszych salonów HADM Gramatowski w Elblągu w celu zapoznania się z ofertą oraz odbycia jazdy testowej na wybrane prze Ciebie modele aut Citroena.

* Przykład reprezentatywny:

W przypadku C1, rata 349zł netto na 48 mies., z wkładem własnym 30%, z limitem rocznym 10 000km. W przypadku wykupu w 48 mies. za 16 800 zł. z możliwością zwrotu auta i wymianą na nowe.

W przypadku C3, rata 385zł netto na 48 mies., z wkładem własnym 30%, z limitem rocznym 10 000km. W przypadku wykupu w 48 mies. za 27 559,13 zł. z możliwością zwrotu auta i wymianą na nowe.

