Wykształcenie czy doświadczenie - co wybiorą rekruterzy

Szukanie pracy nie jest łatwym zadaniem. W czasach kiedy wiele przedsiębiorstw zmniejszyło zatrudnienie, bezrobocie jest na wysokim poziomie, trzeba wykazać się cechami i umiejętnościami, które zainteresują rekruterów. Co warto podkreślić w CV? Na co największą uwagę zwracają specjaliści od HR?

Doświadczenie – umiejętności do podstawa

Kiedyś tytuł magistra to było coś, co gwarantowało zatrudnienie, wzbudzało szacunek i uznanie. Dziś coraz więcej młodych ludzi ma wyższe wykształcenie, dlatego mgr przed nazwiskiem nie ma wielkiego znaczenia. Oczywiście nie można powiedzieć, że wykształcenie jest całkowicie nieważne, sugeruje, w czym dana osoba się specjalizuje, ale rekruterzy największą uwagę zwracają na doświadczenie. Bardzo ważne jest to, czym kandydat do pracy zajmował się wcześniej, jakie ma umiejętności, czy może pochwalić się osiągnięciami, które przyczyniły się do rozwoju firmy. Osoba, która wcześniej pracowała na podobnym stanowisku, może szybciej wdrożyć się do pracy, nie potrzebuje takiego wsparcia, jak osoba bez doświadczenia. Pracodawca nie musi tracić czasu i pieniędzy na szkolenia, pracownik z doświadczeniem często już po 2-3 dniach może pracować zupełnie samodzielnie, jest w stanie samodzielnie zarządzać swoim czasem pracy oraz sprawniej wykonywać powierzone zadania.

Wykształcenie – czy wiedza teoretyczna wystarczy, aby zdobyć pracę?

Wykształcenie jest ważne, ale nie jest najważniejszym kryterium przy wyborze odpowiedniego kandydata. Jeżeli pracodawca będzie miał do wyboru absolwenta wyższej uczelni i osobę po maturze, ale z dużym doświadczeniem, z dużym prawdopodobieństwem wybierze kandydata z numerem dwa. Oczywiście nie można całkowicie pominąć wykształcenia, które w niektórych zawadach jest niezbędne. Lekarz czy prawnik musi ukończyć odpowiedni kierunek, w przeciwnym wypadku nie ma szans na prace w wybranym zawodzie. Są jednak specjalizacje, w których wykształcenie nie jest najważniejsze. Doskonali programiści, graficy czy artyści często nie mają odpowiedniego wykształcenia, ale swoimi umiejętnościami i wiedzą przewyższają osoby, które skończyły znane uczelnie. Ważny jest nie tylko kierunek wykształcenia, ale również szkoła, którą ukończył kandydat. Prestiżowa uczelnia oraz ukończony więcej niż jeden kierunek w wielu przypadkach pozwalają zdobyć dodatkowe punkty, które decydują o przyjęciu do pracy. Rekruterzy często postrzegają dobrze wykształcone osoby jako ambitne, o dużej wiedzy teoretycznej.

Jak napisać CV, które zwróci uwagę na kandydata?

Każdy kto szuka pracy, musi przygotować odpowiednie dokumenty. Niezbędne jest CV oraz list motywacyjny, uzasadniający chęć pracy w danym miejscu. Dokumenty powinny być staranie przygotowane, wydrukowane na dobrej jakości papierze. Bardzo pomocny jest kreator cv, czyli narzędzie, które pozwala stworzyć profesjonalny życiorys. Wystarczy wpisać swoje dane osobowe, informacje o wykształcaniu, doświadczeniu oraz osiągnięciach zawodowych, a generator Banana CV ułoży wszystko w spójną całość. Nie należy zapominać, aby pod każdym miejscem zatrudnienia, wpisać informacje o pełnionych obowiązkach. Dzięki temu pracodawca spojrzy na wykształcenie pracownika, ale więcej uwagi poświeci jego doświadczeniu i umiejętnościom. Listy motywacyjne powinny być pisane indywidualnie do każdego zakładu. Nie warto tworzyć jednego wzoru, ponieważ w dokumencie należy uwzględnić specyfikę firmy, wskazać nasze mocne strony i umiejętności, pasujące do stanowiska pracy.

Wiele osób, które szukają pracy, czy wysyłać zastanawia się, czy wysłać swoje CV, nie mając wymaganego w ogłoszeniu wykształcenia, tylko doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku. Jeżeli mamy umiejętności, których szuka pracodawca, możemy zgłosić swoją kandydaturę i wysłać odpowiednio przygotowany życiorys. Jest duża szansa, że osoba rekrutująca stwierdzi, że najważniejsze są umiejętności, a wykształcanie można uzupełnić w późniejszym czasie.

Jak widać, zarówno wykształcanie, jak i doświadczanie jest ważne. Najlepszym kandydatem do pracy jest osoba, która ma odpowiednie wykształcenie, poparte doświadczeniem, nawet krótkim, trwającym kilka miesięcy. Nie zawsze musi być to praca na etat, rekruterzy przychylnie patrzą na kandydatów, którzy odbyli staże zawodowe lub praktyki i posiadają podstawowe umiejętności praktyczne. Posiadanie samego dyplomu to w obecnych czasach często za mało, dlatego już w czasie w trakcie nauki warto zdobywać dodatkowe umiejętności, skończyć kursy, nauczyć się języków obcych. Ważne są również kompetencje miękkie, które razem z doświadczeniem i umiejętnościami pozwolą zdobyć wymarzoną pracę.

--- art. promocyjny ---