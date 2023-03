  Wymarzony odpoczynek nad Bałtykiem w White Resort Krynica Morska

Poznaj hotel nad morzem, który zapewni Ci wszystko, czego potrzebujesz podczas wypoczynku. Zabierz ze sobą tych, z którymi czujesz się najlepiej i korzystaj z uroków nadmorskiego klimatu w komfortowych warunkach. Obejrzyj zdjęcia.

Niezwykłe walory przyrodnicze sprawiają, że wypoczynek w Krynicy Morskiej należy do niezapomnianych przeżyć. Mierzeja Wiślana i jej niewątpliwy urok gwarantują pobyt w ciszy i spokoju. Z kolei wyjątkowy układ terenu umożliwia z kolei uprawianie sportów wodnych i aktywny wypoczynek dla miłośników rowerów jak i pieszych wędrówek. Krynica Morska to także idealne miejsce pod względem uzdrowiskowym. Znajdują się tutaj cenne wody borowe, jodkowe, bromkowe czy też hipotermalne, które w fenomenalny sposób nadają się do różnorodnych celów leczniczych. Atrakcyjna i urozmaicona oferta tego miasta proponuje swoim gościom różnorodne formy wypoczynku i relaksu. Na spragnionych urlopu od codzienności turystów czeka plażowanie, żegluga, spacery i wycieczki, a w centrum organizowane są liczne w sezonie imprezy kulturalne i rozrywkowe.

Wypoczynek w komfortowych warunkach oferuje turystom White Resort Krynica Morska. To nowoczesny obiekt noclegowy w Krynicy Morskiej zlokalizowany nad samym morzem (w centrum miasta, 60 metrów od linii brzegowej). Proponuje wypoczynek w hotelu przy plaży w komfortowych warunkach w pokojach z widokiem na morze. Komfortowe pokoje oraz apartamenty są bardzo dobrze wygłuszone, dzięki temu gwarantują jeszcze większy komfort wypoczynku. Jeżeli szukasz miejsca na wakacyjny urlop, długi weekend z przyjaciółmi lub rodziną, romantyczny wypad we dwoje, to tutaj znajdziesz wszystko, co pozwoli Tobie wypocząć, zapomnieć o codzienności, oderwać się od problemów i oddać kontemplacji morza.

Okazały budynek mieści w sobie pokoje dla singli, par, a nawet 5-osobowych rodzin. Już po przekroczeniu progu widać, że hotel utrzymuje wysoki poziom. Recepcjoniści witają w jasnym, przestrzennym holu urządzonym w nowoczesnym stylu. Pokoje zostały zaprojektowane w taki sposób, by zapewnić maksymalną funkcjonalność i estetykę. Oferowane przez nas pokoje z widokiem na morze w Krynicy Morskiej to wysoki standard, nowoczesny styl i świetne wyposażenie. Każdy pokój posiada przestronną łazienkę, dzięki czemu pobyt będzie wyjątkowo komfortowy i wygodny.

W naszym hotelu nad morzem dla dzieci przygotowaliśmy wiele różnorodnych atrakcji, tak aby mogły zająć się zabawą, a rodzice spokojnie odpoczywać. Rodzice z dziećmi cenią sobie tutejszy plac zabaw usytuowany w fantastycznym ogrodzie, pełnym zadbanych roślin i miejsca do zabaw na trawie. Można tu wypoczywać w cieniu drzew lub na balkonie, obserwując zabawę pociech. Dodatkowo zbudowaliśmy także drewniany statek o długości 8 metrów. Do wchodzenia i schodzenia przygotowane są dwa ruchome trapy, a także dwie drabiny z lin i ścianka wspinaczkowa. Co ważne, nasz piracki statek posiada także zjeżdżalnię dla małych dzieci i rurę strażacką. W trosce o naszych gości w ogrodzie posadziliśmy wiele drzew i krzewów, a pośród nich ustawiliśmy ławeczki, które idealnie nadają się do odpoczynku. W naszym ogrodzie można także ustawić leżaki do opalania czy rozłożyć koce piknikowe. Jednak to nie wszystkie atrakcje dla dzieci. W ogrodzie na najmłodszych czekają także dwa bajkowe domki, huśtawka, podwójna trampolina oraz tablice edukacyjne, które dostarczają wielu cennych informacji o Mierzei Wiślanej.

Niepodważalną zaletą hotelu White Resort w Krynicy Morskiej jest restauracja oraz jej smaczne menu. Nie masz ochoty gotować na urlopie, a codzienne poszukiwania lokalu serwującego dobre posiłki to strata czasu? Zarezerwuj noclegi z wyżywieniem. Do White Resort każdego roku wracają ci sami goście. Dlatego, że zawsze mogą tu liczyć na uprzejmą obsługę, o wysokiej kulturze osobistej. Dlatego, że mają zaledwie kilkadziesiąt metrów na plażę, że mogą witać dzień, otwierając okno z widokiem na morze, a pokoje pachną czystością i świeżą pościelą.

White Resort Krynica Morska

ul. Korczaka 5, 82-120 Krynica Morska

tel. 55 246 82 39

