Wynajem mieszkań? Tylko z profesjonalną pomocą!

- O sprawy moich klientów dbam tak, jak o swoje własne – mówi o pośrednictwie w wynajmie mieszkań Jacek Zwoliński z elbląskiego oddziału WGN Nieruchomości. Dlaczego tak ważne jest, by w procesie wynajmowania mieszkania pomagała osoba z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem? O tym w naszej rozmowie.

- Najemcy bywają bardzo różni. Co zrobić, by nasze mieszkanie wynająć osobie godnej zaufania?

- Zajmuję się wynajmem mieszkań od wielu lat, wcześniej prywatnie, a od powstania oddziału WGN Elbląg wyłącznie zawodowo. Stosuję sprawdzone praktyki, które pozwalają zminimalizować ryzyko po stronie właściciela mieszkania. Należą do nich odpowiednia weryfikacja najemcy oraz umowa najmu zabezpieczająca obie strony, która nie będzie miała zbyt długiego okresu wypowiedzenia. Przy weryfikacji najemcy zwracam szczególnie uwagę na jego zdolność do regulowania czynszu najmu przez zaświadczenie o dochodach i miejscu pracy oraz aktualną sytuację materialną. Czasy nieustannie rosnących cen zwiększają ryzyko niewypłacalności najemców, dlatego tak ważna jest właśnie weryfikacja finansowa. Pytam też o aktualną sytuację życiową potencjalnego najemcy, gdzie teraz mieszka, od jak dawna, dlaczego się stamtąd wyprowadza. Jeśli to możliwe, pozwalam sobie również sprawdzić opinię poprzedniego właściciela mieszkania o najemcy.

- Jak rozpoznać, czy przyszły lokator to osoba uczciwa, bezkonfliktowa, przyjazna, bo przecież z takim najemcą chciałby mieć do czynienia wynajmujący?

- Mi pomaga w tym wiele lat doświadczenia oraz intuicja, na której nigdy się nie zawiodłem, chociaż oczywiście nie polegam tylko na niej. Już na etapie rozmowy telefonicznej widzę, jakie ogólne wrażenie robi na mnie przyszły lokator. Przez wiele lat pracowałem w handlu, w bezpośrednim kontakcie z klientem, co bardzo tutaj pomaga. Współpraca wynajmującego i najemcy powinna dawać zadowolenie obu stronom, do tego dążę jako pośrednik. Czasami wynajmujący stosują np. klauzulę zobowiązującą do odmalowania ścian przed rozwiązaniem umowy. Uważam, że to powinno być jednak zadanie po stronie właściciela mieszkania, bo takie rzeczy ulegają naturalnemu zużyciu.

- Czy warto aż tyle energii poświęcać na weryfikację potencjalnych najemców? Przecież w razie czego zawsze można rozwiązać z nim umowę i poszukać kogoś innego.

- Aktualne przepisy prawa niestety faworyzują dłużników, eksmisje takich osób są często długotrwałe, a czasami wręcz niemożliwe. Stąd coraz większą popularnością cieszą się umowy najmu okazjonalnego. Taka umowa jest zabezpieczona aktem notarialnym, ze wskazaniem przez najemcę lokalu, do którego mógłby się ewentualnie przeprowadzić w razie eksmisji, a sama procedura eksmisji jest uproszczona i przyspieszona, przeprowadza ją komornik, nie sąd. Wynajmując mieszkania moim klientom stosuję zasadę: nie wynajmę mieszkania komuś, komu sam bym prywatnie nie wynajął. To zrozumiałe, że właściciel chce wynająć mieszkanie jak najszybciej, jednak uważam, że lepiej mieć przez jakiś czas pustostan, niż wynająć mieszkanie osobie, której nie można zaufać, z którą w przyszłości mogą być problemy.

- Pośrednictwo w wynajmie pomaga uniknąć wielu stresów i trudności z tym związanych...

- Procedury stosowane przy wynajmie nieruchomości nie pozwolą niestety uniknąć przykrych niespodzianek, gdy nie posiada się w tym temacie dużej wiedzy i doświadczenia, dlatego warto zdać się na pośrednika, aby oszczędzić sobie stresu, kłopotliwych sytuacji oraz problemów z trudnymi najemcami. Wiele osób próbuje robić to na własną rękę, chcąc uniknąć zapłaty jednorazowej prowizji. Jej koszty są jednak bez porównania mniejsze niż często wielotysięczne straty wynikające z błędów popełnionych przy wynajmowaniu na własną rękę np. osobom niewypłacalnym. Dodam, że gdy już dojdzie do zawarcia umowy, wynajmujący nadal mogą liczyć na moją pomoc, chętnie odpowiadam na ich pytania, gdy takie się pojawiają, albo szerzej doradzam w związku z rynkiem nieruchomości. Pamiętajmy też, że korzystając z pomocy pośrednika przy wynajmie oszczędzamy także nasz cenny czas.

- Jak obecnie przedstawia się rynek wynajmu w Elblągu?

- Wskutek inflacji w całym kraju czynsze poszły w górę, ale w Elblągu nie jest to jeszcze mocno widoczne. To bardzo korzystne dla najemców. Popularność i atrakcyjność Elbląga zwiększa się w związku z inwestycją przekopu Mierzei Wiślanej, myślę, że będzie pojawiać się coraz więcej osób, które będą chciały tu wynajmować lub kupować mieszkania.

