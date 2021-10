Wypożyczalnia aut osobowych i dostawczych - HADM Gramatowski

Wypożyczalnia HADM Gramatowski to gwarancja jakości i niezawodności. Nasza flota aut zastępczych składa się wyłącznie z NOWYCH samochodów osobowych i użytkowych z przestrzenią ładunkową do 24 m3, marek KIA, Skoda i Citroen. Aby zachować najwyższy komfort klienta auta są wymieniane co pół roku na nowe i nigdy nie przekraczają przebiegu 15 000 km. Skorzystać z usług wypożyczalni można w dwóch naszych punktach – w Elblągu i Starogardzie Gdańskim.

Nasze samochody oferowane są również jako auta zastępcze dla klientów serwisu mechanicznego, natomiast dla klientów korzystających z usług blacharni i lakierni bezpłatnie z OC sprawcy. Obecnie w naszej firmie stawiamy na rozwój działu wypożyczalni i cały czas zwiększamy dostępność aut. Nasza szeroka gama oferowanych modeli zadowoli oczekiwania każdego klienta. Wypożyczalnia HADM Gramatowski dysponuje autami osobowymi, a także użytkowymi tj. Citroen Jumper. Jest to idealne rozwiązanie dla osób planujących przeprowadzkę, czy też rozpoczynających własną działalność gospodarczą. Procedura najmu jest prosta, a warunki umowy uczciwe i przejrzyste. Wystarczy zamówić pojazd oraz wybrać termin realizacji najmu. W określonym dniu, pod naszą siedzibą, będzie czekać na Ciebie dokładnie ten sam model, który zamówiłeś podczas rezerwacji telefonicznej lub wizyty w naszym salonie. HADM Gramatowski

Autoryzowany Dealer Skoda i Citroen

ul. Warszawska 87 82-300 Elbląg

T: 55 230 40 73

M: 720 820 287



Autoryzowany Dealer Skoda i Kia

Rokocin 4G 83-200 Starogard Gdański

T: 58 560 94 80

