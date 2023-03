 Wyślij kwiaty na Dzień Kobiet z Kwiaciarni Romantycznej

Jeśli szukasz pięknych kwiatów, które wprowadzą dobry nastrój do twojego życia, to te z Kwiaciarni Romantyczna Joanny Jaworańskiej będą idealnym wyborem. Na zbliżający się Dzień Kobiet zamów je pocztą kwiatową. Tym gestem sprawisz niespodziankę damie swojego serca i zobaczysz wielką radość w jej oczach. Zobacz więcej zdjęć.

Kwiaciarnia Romantyczna specjalizuje się w tworzeniu kobiecych i delikatnych bukietów, stawiając na kwiaty sezonowe i naturalny ich wygląd. Różnorodność dobieranych gatunków nadaje aranżacjom subtelności i wdzięku. Jest to zatem idealne miejsce na stworzenie bukietu dla wyjątkowej kobiety w jej nadchodzące święto. Właścicielka kwiaciarni Joanna Jaworańska jest mistrzem florystyki po rocznym kursie w Floral Academy u Piotra Sekundy i wciąż się doskonali. Jest florystką, która zawsze stara się zaspokoić potrzeby klientów, doradzić i stworzyć aranżacje, które spełnią ich oczekiwania.

W Kwiaciarni Romantycznej znajdziemy szeroki wybór kwiatów ciętych oraz roślin doniczkowych. Kwiaciarnię wyróżnia to, że w każdym wazonie znajduje się profesjonalna odżywka, przedłużająca życie ciętym kwiatom. Taka odżywka jest również dodawana do każdego kupionego bukietu.

Obok Kwiaciarni Romantycznej znajduje się również Baloniarnia Let’s Party, która oferuje personalizowane balony oraz ozdoby okolicznościowe, takie jak dmuchane cyfry, czy litery. Balony cieszą się również powodzeniem, jako dodatek do bukietów. Z odpowiednim wyprzedzeniem, w baloniarni zamówimy aranżacje na imprezy okolicznościowe z dojazdem na miejsce.

Kwiaciarnia Romantyczna Joanny Jaworańskiej to idealne miejsce dla osób, które chcą wprowadzić trochę romantyzmu do swojego życia. Bez względu na to, czy chcesz podarować kwiaty swojej ukochanej osobie, czy po prostu sprawić sobie przyjemność, Kwiaciarnia Romantyczna z pewnością spełni twoje oczekiwania.

Kwiaciarnia Romantyczna i poczta kwiatowa

ul. Hetmańska 15

Zamów kwiaty z dowozem 7 dni w tygodniu

(zamówienia przyjmowane z 1-dniowym wyprzedzeniem)

tel. 517 915 776

—-artykuł sponsorowany—-