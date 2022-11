Zabiegi laserowe i jesień to idealne połączenie. Czy to prawda?

Tak, to prawda. Po pierwsze po okresie intensywnego korzystania ze słońca skóra często potrzebuje większego zaopiekowania, troski. Niechciane rozszerzone czy pęknięte naczynka, przebarwienia na twarzy, dekolcie, dłoniach - to zmiany, które najkorzystniej usunąć laserem. Dlaczego? Ponieważ skóra zyskuje najszybciej swój naturalny blask - szybko, skutecznie i bezpiecznie. Wiem, jak to zrobić. Zapraszam do Wiktorii.

Korzystam z lasera naczyniowego Asclepion QUADROSTAR PRO YELLOW. To uznany niemiecki laser, który emituje żółte światło o dużej mocy, co daje wyższe powinowactwo hemoglobiny i skuteczne zamknięcie zmian naczyniowych na twarzy czy nogach, przy minimalnym podrażnieniu skóry i krótkim czasie rekonwalescencji. Bardzo precyzyjna praca poprzez głowicę o średnicy milimetra to mniejszy ból, mniejsze podrażnienie z efektem, na którym nam zależy. Absolutnym hitem ostatnich czasów, którą szczególnie polecam, jest depilacja laserowa. Zabieg, który jest niepodważalnie najlepszym rozwiązaniem, by cieszyć się skórą gładką, bez podrażnień, bez swędzenia, oszczędzając przy tym czas i zyskując komfort, pewność siebie. (fot. Anna Dembińska) Laser, na którym pracuję - LightSheer Quattro - to najnowszy z legendarnych laserów diodowych dostępnych na rynku światowym do trwałego i bezpiecznego usunięcia zbędnego owłosienia. Przeszedł ponad 70 badań klinicznych, prowadzonych przez wiele lat. Zastosowanie najnowszych technologii (różna wielkość głowic) pozwala szybko i prawie bezboleśnie usunąć włos. Wieloletnie doświadczenie przy sprzętach medycznych pozwala mi zaoferować najwyższy poziom usługi. Współpracuję z wieloma gabinetami, z którymi tworzę bardzo przyjazną przestrzeń, opartą na zaufaniu i kompetencji. Każdy zabieg poprzedzony jest wnikliwą konsultacją. Pamiętajmy, że na efekty zadowalające latem pracujemy teraz.

