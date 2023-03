Zacznij dzień z Piekarnią Tyrolską

Bułeczki, chałki, rogale i chrupiące chleby z Piekarni Tyrolskiej polecają się na śniadanie. Gdy wybije południe czas na kawę! Najlepsza w Tyrolskiej, aromatyczna Perun Coffe w połączeniu z naszymi pączkami, ciastami i ciasteczkami to lepsza połowa dnia! Zobacz film.

Jak dobrze zacząć dzień? Uśmiechem i smacznym śniadaniem. Najważniejszy posiłek to właśnie śniadanko, ponieważ dzięki niemu zyskujemy energię i siłę na cały dzień. Poranny pośpiech sprawia, że brakuje czasu na jego przygotowanie, a sen na powiekach nie motywuje do kulinarnych fantazji z samego rana. Mamy na te troski rozwiązanie. Zapraszamy do Piekarni Tyrolskiej, wpadnij i złap u Nas pożywne śniadanie i kawkę na wynos! Niech jedyną zakręconą rzeczą Twojego poranka będzie rogal ;) jeśli chcesz poczuć się jak w Nowym Jorku proponujemy bajgla, a tym którzy mówią BONJOUR! polecamy croissanta. Nieposkromionym słodkożercom zapakujemy pączka z bitą śmietaną i maliną. Obudzimy Was nie tylko kawą, przywołamy wspomnienia wakacji u dziadków, bo Nasz chleb, chrupiący na zewnątrz i puszyty w środku to poezja smaku, którą dobrze pamiętasz.

Piekarnię Tyrolską znajdziesz w Elblągu. Blisko, tuż za rogiem, dokładnie tam gdzie potrzebujesz. Wybór wypieków w Piekarni Tyrolskiej jest ogromny. Dla każdego podniebienia coś smacznego! Pozwól Nam Cię uszczęśliwić!:)

Piekarnie Tyrolska w Elblągu znajdziesz tutaj:

- ul. 1 Maja 46

- ul. płk Stanisława Dąbka 79

- al. Grunwaldzka 2 B/13 (Obok Biedronki)

- al. Odrodzenia 10

- ul. Teatralna 5 (Zielone Tarasy- wejście od ZUS)

Do zobaczenia!:)

