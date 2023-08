 Zakończenie wakacji z nową serią LEGO® DREAMZzz™

Koniec wakacji nie jest czymś, co szczególnie cieszy najmłodszych. Jednak można im podarować coś, co nieco osłodzi powrót do szkolnej rzeczywistości i zakończenie wakacyjnego odpoczynku. Idealny prezent dla dzieci do niezawodne klocki LEGO®. Koniec tegorocznych wakacji będzie upływał pod znakiem nowej i bardzo ciekawej serii LEGO® DREAMZzz™.

Koszmarny Rekinokręt

Na co warto zwrócić uwagę w nowej, wakacyjnej serii LEGO® DREAMZzz™? Ciekawym zestawem do zabawy może być Koszmarny Rekinokręt. To aż 1389 klocków zapewniających dobrą zabawę dla dzieci 10-letnich i starszych. Dodatkowo, dziecko otrzymuje 4 minifigurki. Cała konstrukcja po złożeniu wszystkich klocków będzie miała następujące wymiary 31 cm x 60 cm x 25 cm (wysokość x szerokość x głębokość).

Koszmarny Rekinokręt to świetny zestaw rozbudzający w dzieciach kreatywność. Z klocków można w zależności od pomysłu zbudować czołg lub statek. W zależności od tego, na co się dziecko zdecyduje, dodatkową atrakcją w zabawce będą żagle lub latające gałki oczne. Otwierane szczęki, skrzynia ze skarbami czy klatka to tylko niektóre z ciekawych dodatków, które sprawiają, że zabawa klockami staje się jeszcze fajniejsza.

Fantastyczny domek na drzewie

Fantastyczny domek na drzewie to kolejna warta uwagi propozycja klocków z serii LEGO® DREAMZzz™. Pudełko zawiera 1257 klocków i cztery minifigurki. Cała konstrukcja po złożeniu ma wymiar 40 cm x 37 cm x 14 cm (wysokość x szerokość x głębokość). Zestaw dedykowany jest dla dzieci w grupie wiekowej 9+.

Fantastyczny domek na drzewie to kreatywna zabawka, która dzieci mogą wykorzystać na dwa sposoby. Pierwszy to domek w trybie imprezy, drugi jest w trybie obronnym. To pozwala bawić się dwa razy dłużej i dwa razy lepiej.

Domek po złożeniu dzieli się wyraźnie na trzy sekcję - kuchnię, salon oraz sypialnię. W każdym z pomieszczeń jest wiele ciekawych i zaskakujących elementów, między innymi toster z wyskakującymi bajglami.

Dlaczego klocki LEGO®? To ponadczasowa zabawka uwielbiana przez dzieci na całym świecie, a seria LEGO® DREAMZzz™ jest niezwykle ciekawa, pod wieloma względami nawet zaskakująca.

Kosmiczny autobus pana Oza

Zestaw Kosmiczny autobus pana Oza z serialu telewizyjnego LEGO® DREAMZzz™ to wyjątkowy sposób na kreatywne i przyjemne spędzenie wolnego czasu. Klockami można bawić się na wiele sposobów, można je potraktować również jako wyjątkową ozdobę pokoju. Autobus ma wiele interesujących funkcji - kokpit, rampę załadunkowa czy strzelające blastery - to tylko niektóre z nich.

Ciekawy i bardzo rozbudowany zestaw LEGO® DREAMZzz™ będzie świetnym podarunkiem dla dziecka pasjonującego się popularnym serialem, który z całą pewnością osłodzi powrót do szkolnej rzeczywistości. Zestaw składa się z 878 elementów (grupa wiekowa 9+) i dwóch minifigurek. Autobus po zbudowaniu ma wymiar 12 cm x 33 cm x 41 cm (wysokość x szerokość x głębokość).

Stajnia fantastycznych stworzeń

Stajnia fantastycznych stworzeń to kolejny kreatywny i ciekawy zestaw z serii LEGO® DREAMZzz™. To aż 681 klocków przeznaczonych do fantastycznej zabawy na wiele godzin. Zestaw dedykowany jest dzieciom 8-letnim i starszym. Jak się bawić zestawem? Dziecko może zrobić to na dwa sposoby. W pierwszym jeleń może stać się pegazem, w drugim wyjątkowym strażnikiem lasu. Figurka z zestawu ma ruchome nogi i głowę. W stajni drzwi się otwierają, a wiatrak porusza.

Cała konstrukcja po złożeniu ma wymiar 18 cm x 47 cm x 12 cm (wysokość x szerokość x głębokość). W zestawie znajdują się również cztery minifigurki (Izzie, Zoey, Cooper i pani Castillo).

Krokodylowy samochodów

Jak sprawić, że zakończenie wakacji będzie dla dziecka miało mniej gorzki smak? Warto podarować mu wyjątkowy prezent - idealnie nada się tu jeden z zestawów LEGO® DREAMZzz™.

Krokodyl samochodowy to zestaw LEGO®, który z pewnością przypadnie do gustu młodym miłośnikom kultowego serialu LEGO® DREAMZzz™. Pojazd w trybie krokodyla a może terenówki? Możliwości zabawy jest sporo, dzięki czemu dziecko bawiąc się klockami LEGO®, będzie mogło spędzać czas w przyjemny i kreatywny sposób. W zależności od wybranego trybu, dziecko bawiąc się, może korzystać z ruchomych kończyn, wyrzutni dysków, ruchomych kół czy zdejmowanego dachu.

Co można znaleźć w zestawie LEGO® ? Na dziecko czekają 494 elementy w tym 3 minifigurki. Największa konstrukcja, jaką można stworzyć, w tym przypadku będzie miała wymiar 8 cm x 15 cm x 45 cm.

Latający koń Pegasus

482 elementy dobrej zabawy z klockami - to właśnie najmłodszym ma do zaoferowania nowy zestaw Latający koń Pegasus. To nowy zestaw LEGO® DREAMZzz™ idealny dla dzieci z grupy wiekowej 8+.

Jak się bawić klockami LEGO® z serii LEGO® DREAMZzz™? Sposobów jest wiele. Jednym z nich jest zbudowanie ptaka lub dodanie Zoey skrzydeł, aby mogła gonić latającego konia Pegasusa. Pegaz w zestawie jest ruchomy - rusza głową, biodrami, kopytami i ogonem. Dodatkowo świetną zabawę zapewniają dołączone do zestawu minifigurki. Dziecko może bawić się postacią Zoey, Novy'ego czy Króla Koszmarów. Zestaw jest naprawdę wyjątkowy, a każdy z jego elementów perfekcyjne odwzorowany - wygląda dokładnie tak jak w serialu LEGO® DREAMZzz™ !

--- artykuł sponsorowany ---