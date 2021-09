Zapisz się na studia

Połowa września niczego nie przekreśla! Jeśli z jakichś przyczyn nie zapisałeś się na studia to wiedz, że możesz jeszcze zbudować dla siebie ciekawą, pełną perspektyw przyszłość. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu rekrutacja trwa.

Masz problem z wyborem kierunku dla siebie? PWSZ w Elblągu ma w swojej ofercie 15 kierunków studiów, studia magisterskie, inżynierskie i licencjackie. Pracujesz i wydaje Ci się, że nie masz czasu na naukę? W naszej Uczelni prowadzimy studia w trybie zaocznym i bezpłatnym popołudniowym. Terminarz wykładów i warsztatów układamy dogodnie dla wszystkich studentów tak, aby nawet na studiach dziennych mieli oni czas na dodatkowe zajęcia.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu dobrą praktyką stoi. Uczelnia jako jedna z pierwszych w kraju zauważyła ogromną potrzebę kształcenia praktycznego, które stało się motywem przewodnim na wszystkich kierunkach studiów. Programy kształcenia konsultowane są z przedsiębiorcami oraz z wykładowcami – praktykami, prowadzącymi na uczelni zajęcia. Wszystko to sprawia, że absolwenci PWSZ w Elblągu postrzegani są jako fachowcy dobrze przygotowani do podjęcia pracy, a w wielu przypadkach są oni zatrudniani jeszcze w czasie odbywania studiów.

Szkoła, studia, praca – to idealny schemat. Przy wyborze Uczelni warto na wstępie zastanowić się, czy studia potrzebne nam są tylko dla samego dyplomu, czy zależy nam przede wszystkim na odpowiednim przygotowaniu do pracy w danym zawodzie. Pamiętajmy, że niezależnie od wybranego kierunku studiów najważniejsze jest to, aby wybór ten pozwolił na dalszy rozwój i wykorzystanie zdobytych umiejętności w wymarzonym zawodzie.

Jeśli więc nie podjąłeś jeszcze decyzji odnośnie swojej dalszej drogi w edukacji, to tej propozycji kształcenia nie możesz przeoczyć. Zatem przeczytaj szczegółową charakterystykę, by dowiedzieć się więcej! Rekrutacja trwa do 14 października br.

Pełna oferta kierunków studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu oraz szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się na stronie internetowej http://www.pwsz.elblag.pl/rekrutacja

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg

www.pwsz.elblag.pl

Biuro Informacji Rekrutacyjnej

tel. 55 629 05 54

e-mail: rekrutacja@pwsz.elblag.pl

--- artykuł promocyjny ---