 Zapraszamy na Dni Otwarte w HADM Gramatowski - 20 i 21 września!

HADM Gramatowski serdecznie zaprasza wszystkich miłośników motoryzacji na wyjątkowe Dni Otwarte z okazji naszego rebrandingu! W piątek, 20 września, od godziny 8:00 do 18:00 oraz w sobotę, 21 września, od godziny 8 do 16 spotkamy się w naszym salonie przy ul. Warszawskiej 87, aby wspólnie świętować nowy rozdział w historii naszej firmy.

Rebranding to dla nas coś więcej niż tylko nowy wygląd – to odświeżona filozofia marki, która stawia na innowacyjność, zrównoważony rozwój i jeszcze większe zadowolenie naszych klientów. Podczas Dni Otwartych będziecie mogli zobaczyć zupełnie nowy design wnętrz naszych salonów oraz doświadczyć usprawnionej obsługi, która sprawi, że proces zakupu stanie się jeszcze przyjemniejszy.

Co dla Was przygotowaliśmy?

• Premierę zupełnie nowych modeli – Alfy Romeo Junior oraz Citroena C3.

• Porady ekspertów – nasi specjaliści będą do Waszej dyspozycji, aby odpowiedzieć na wszystkie pytania i doradzić w wyborze idealnego samochodu.

• Specjalne oferty finansowania – tylko w trakcie Dni Otwartych będą dostępne wyjątkowe promocje na zakup samochodów.

• Atrakcje dla dzieci i słodkie upominki dla każdego uczestnika.

• Koło fortuny – spróbujcie swojego szczęścia i wygrajcie atrakcyjne nagrody!

• Konkurs na najlepszy czas okrążenia – sprawdźcie swoje umiejętności za kierownicą na naszym symulatorze jazdy!

Celem jest uzyskanie jak najlepszego czasu przejazdu. Zwycięzca, który osiągnie najszybszy czas, otrzyma model bolidu Formuły 1 Alfa Romeo do samodzielnego złożenia. Nie przegapcie tej okazji! Przyjdźcie do salonu HADM Gramatowski na ul. Warszawskiej 87 i dołączcie do nas w te dni pełne emocji, innowacji i świetnej zabawy. Czekamy na Was!

