Zapraszamy na Dzień Rybaka w Kątach Rybackich

Jest takie święto, podczas którego każdy czuje się jak ryba w wodzie. Jest taka miejscowość, która najlepiej na Mierzei łączy smaki słonej i słodkiej wody. Dlatego właśnie nie może Ciebie zabraknąć w piątek (20 sierpnia) w porcie w Kątach Rybackich, gdzie obchodzony będzie Dzień Rybaka. Na uczestników będą czekać darmowe rejsy po Zalewie Wiślanym, konkursy, pokaz kulinarny Roberta Sowy i koncert zespołu Mitra.

Dni Rybaka w Kątach Rybackich to impreza organizowana corocznie. Nawiązuje do tradycji rybołówstwa oraz szkutnictwa, ale też promuje regionalną kuchnię, która jest pełna pysznych i zdrowych ryb.

To święto, które przyciąga nie tylko mieszkańców, na co dzień związanych z rybołówstwem, ale przede wszystkim turystów, którzy dopiero odkrywają bogactwo i różnorodność regionu. Na wszystkich czekać będą drewniane łodzie żaglowe Szkoły Żeglarskiej "Zielony Rzepa", które zabiorą chętnych w bezpłatne rejsy po wodach Zalewu Wiślanego. Zapraszamy od godz. 11 do zmierzchu.

Najmłodsi spędzą popołudnie pełne wrażeń z "Teatrem Katarynka". W namiocie teatralnym zobaczą spektakl „Morskie opowieści”, a potem atrakcyjne zabawy będą dzieciom organizowali animatorzy. Tradycyjnie wystąpi też zespół dziecięcy Mała Mi. Nie zabraknie także konkursów z cennymi nagrodami. Wszystko odbywać się będzie w godzinach od 16 do 19.

Dni Rybaka to święto ze smakiem, pysznej rybki oczywiście, którą można złowić w wodach Zalewu Wiślanego i Zatoki Gdańskiej. Jak ją przyrządzić, żeby rozpływała się w ustach, smakowała i dorosłym i dzieciom - te sekrety najlepiej zna Robert Sowa, który opowie o tajnikach swojej kuchni. Pokaz kulinarny rozpoczyna się o godzinie 19.

Zabawę w porcie w Kątach Rybackich uwieńczy koncert zespołu folk-rockowego zespołu Mitra z Gdyni o godz. 20.30.

Serdecznie zapraszamy!

Organizator: Biblioteka Publiczna Gminy Sztutowo

Projekt realizowany w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej’, objętego Programem Operacyjnym “Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

---- artykuł promocyjny ---