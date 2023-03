Zaproszenia ślubne na 2023 rok: dowiedz się, co jest aktualnie modne!

Planujecie ślub w tym roku i poszukujecie idealnych zaproszeń ślubnych? Sprawdźcie, jakie są najnowsze pomysły grafików i projektantów i dajcie się zainspirować!

Zaproszenia ślubne jako element całościowej koncepcji

Jeden z najważniejszych trendów ślubnych to projektowanie przyjęcia weselnego jako spójnego estetycznie wydarzenia. Obecnie w organizacji ślubów zasadą numer jeden jest konsekwentne podporządkowanie każdego elementu z jednemu stylowi. Dotyczy to także zaproszeń ślubnych! W zależności od tego, ile czasu macie jeszcze do waszego wielkiego dnia i co już przygotowaliście, możecie traktować kwestię motywu przewodniego z większą lub mniejszą swobodą. Gości na wesele zaprasza się wcześniej, a zaproszenie ślubne może być świetnym, inspirującym początkiem waszego komponowania jednorodnej stylistyki.

Zaproszenia ślubne glamour

Glamour to słowo klucz, jeśli chodzi o najświeższe nowinki w trendach. Ten styl to hit aktualnej mody. Szyk tegorocznego glamour opiera się na złoconych detalach. Mogą to być litery na froncie karty – zwłaszcza na ciemniejszym tle, np. butelkowozielonym robią wyjątkowe wrażenie. Złoto pojawia się także jako element tła – np. kontrastowy akcent obramowujący imiona młodych. Wykorzystanie złota we wszelkiego typu konturach i liniach rysunku jest bardzo na topie!

Olśniewająca złotem papeteria ze sklepu internetowego z zaproszeniami ślubnymi ArtMA

Koronkowo wycinane zaproszenia ślubne

Trendem, który z pewnością wzbudzi uznanie, są karty wycinane w koronkowe, ażurowe wzory. Ujmujące piękno takich zaproszeń wpasowuje się w tendencje, które od kilku sezonów królują w ślubnej estetyce: romantyczne, rustykalne albo w klimaty boho. Dzięki precyzyjnym, laserowym cięciom koronkowe zaproszenia wyglądają bardzo misternie i delikatnie, a jednocześnie wskazują na dbałość o szczegół. W przypadku takich wzorów zaproszeń warto poszukać wariantów personalizowanych, w których całość tekstu, łącznie z indywidualnymi informacjami, jest drukowana. W ten sposób podkreślicie atmosferę niewymuszonego perfekcjonizmu, a dodatkowo – nie musicie się martwić, jak wypisywać zaproszenia ślubne!

Zaproszenia ślubne boho

Wspominaliśmy wyżej o silnym trendzie boho wśród ślubnych dodatków. To urocza estetyka pełna akcentów roślinnych i rustykalnych, w swobodnym klimacie. Atutem jest jej popularność – dzięki temu wybór wszelkich akcesoriów w tym stylu jest ogromny! Do tego ich różnorodność skutecznie broni przed banałem czy powtarzalnością. Styl boho, dzięki wpisanej w niego swobodzie, otwiera duże pole do wyrażania swojej indywidualności. Poszukajcie uważnie, a z pewnością znajdziecie coś, co będzie pasowało do was i pomoże odkryć doskonały motyw przewodni!

Zaproszenie ślubne z oryginalnym, roślinnym rysunkiem

Zaproszenia ślubne eko

Możliwe, że klimat dzikiej przyrody i harmonii z naturą jest wam bliski, ale niekoniecznie chcecie odwoływać się do młodzieńczo pastelowej ikonografii boho. Jeżeli poszukujecie czegoś w naturalnym stylu, ale odrębnego i charakterystycznego, możecie wybrać zaproszenia eko! To bardzo modne rozwiązanie, które bazuje na wykorzystaniu ekologicznych materiałów. Brązowy papier z fakturą, przygaszona paleta barw, sznurek lub korek jako elementy dekoracyjne frontu – to oryginalna estetyka, która na pewno zaskoczy gości nieoczywistym pięknem! Obierając klimat eko na motyw przewodni ślubnych dekoracji, pokażecie nie tylko swoje zorientowanie w aktualnych tematach, ale także piękną, przyrodniczą wrażliwość.

