 Zegarki G-shock dla aktywnych: radzimy, jakie normy powinny spełniać?

Zegarki G-Shock to znakomita kolekcja marki Casio, ciesząca się niebywałą i niesłabnącą popularnością. Dedykowana jest osobom żądnym prawdziwych przygód, które nie zważają na otaczające je niekorzystne warunki. Aby sprostać wyśrubowanym wymaganiom swoich użytkowników, produkty tej linii powinny spełniać pewne normy. Zdjęcia.

Czym powinien charakteryzować się zegarek G-Shock dla aktywnych osób?

Tak naprawdę zegarek dla osób aktywnych powinien być niezawodny, najlepiej w każdych warunkach. Zegarki G-Shock mają niebywałą szansę na sprostanie takim wymaganiom. Pomysł tych wspaniałych zegarków powstał zupełnie przypadkiem, pod wpływem uszkodzenia zegarka w wyniku upadku. Zwykle taka sytuacja po prostu budzi złość, która przechodzi, ale nie u członka departamentu rozwoju Casio. Kikuo Ibe postanowił stworzyć takie urządzenie, które przejdzie test wysokości (z 10 m), wodoodporności (przy min. 10 ATM) oraz żywotności baterii (tj. wytrzyma 10 lat). Z biegiem czasu funkcje te uległy rozwojowi i np. klasa wodoszczelności umożliwia stosowanie tych zegarków nawet przez nurków. Doszła do tego także Gravitational Shock Resistant, która pozwala na pracę z zegarkiem w warunkach wstrząsów i wibracji, nawet w obecności młota pneumatycznego. Wydawałoby się, że to już wystarczająca ilość warunków, jakie mogą spotkać nawet najbardziej wyczynowego sportowca, jednak producent nie składa broni.

Uważaj na podróbki

Niezależnie od tego, czego wymagasz od swojego czasomierza, dobrze jest zwrócić uwagę na źródło jego pochodzenia. Aby się nie rozczarować, nie należy szukać na siłę jak najtańszej opcji. Zegarki G-Shock to idealny wybór dla osób aktywnych, ale tylko wtedy, gdy będą one oryginalne i będą działać tak, jak obiecuje producent. Najlepszym wyborem jest nabycie zegarka G-Shock u autoryzowanego i sprawdzonego sprzedawcy niezależnie od tego, czy będzie to sklep stacjonarny, czy internetowy, jak np. ZegarkiCentrum.

Zegarek G-Shock a wodoodporność

Klasa wodoszczelności oznaczana jest przez producenta np. jako WR 20 BAR i/lub 200m. Trzeba pamiętać jednak, że nie oznacza to jednak możliwości nurkowania na głębokość 200, gdyż chodzi głównie o ciśnienie. Co ciekawe, test szczelności wykonywany jest w oparciu o normę ISO 22810. Przykładem zegarka spełniającego tak restrykcyjne wymagania jest np. zegarek damski Casio G-Shock Baby-G BGA-260-4A. Pod landrynkowo-różowym kolorem kryje prawdziwe morze możliwości.

Wstrząsoodporny i funkcjonalny dla prawdziwego twardziela

Wspomniana już wcześniej wstrząsoodporność warunkowana jest przez specjalną strukturę koperty zegarka, która charakteryzuje wszystkie produkty tej marki. Wśród nich warto wyróżnić zegarek G-Shock męski Casio Gulfmaster, który dodatkowo posiada rewelacyjne funkcje przydatne w każdym terenie. Jeśli oprócz nowoczesnych rozwiązań interesujesz się jego wyglądem także na bankiecie, warto rozważyć złoty G-Shock The Origin GM-5600SG-9.

Zegarek G-Shock dla dzieci

Może to zaskakujące, skoro linia ta powstała z myślą o dorosłych pracownikach fizycznych, ale marka Casio wzięła również pod uwagę nie tylko osoby dorosłe, lecz także… dzieci. I słusznie, w końcu są ciągle w ruchu i wykorzystują każdą chwilę, aby testować nie tylko swoje możliwości, ale także noszonych przez siebie gadżetów. Przykładem może być zegarek Casio GShock DW5600M2 z cyfrową tarczą, kalendarzem i multialarmem. Nie musisz obawiać się, jeśli wskoczy razem z nim do basenu, gdyż jego klasa odporności pozwala nawet na nurkowanie z aqualungiem. Tak jak i inne modele, jest wstrząsoodporny i wyposażony w ochronę przed uszkodzeniem w razie upadku z dużej wysokości.

Jak widać, trudno wskazać normy, których zegarki G-Shock nie potrafią spełnić. Twórcy dokładają raczej nowe funkcje, niż skupiają się na ulepszaniu już tych niezawodnych. Jeśli zastanawiasz się, który z nich będzie najlepszy, wystarczy, że dokładnie przemyślisz warunki, w jakich będzie użytkowany i jakich funkcji potrzebujesz.

--- artykuł promocyjny---