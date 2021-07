Miasto oferuje każdemu z nas mnóstwo możliwości uprawiania sportów! Siłownie, jazda na rowerze, basen, deskorolka, bieganie w parku — w tych wszystkich aktywnościach warto skorzystać z pomocy, jakie oferują nam zegarki Timex! Nosząc je na nadgarstku, będziemy mierzyć wyniki naszych ćwiczeń oraz zadbamy o kondycję fizyczną!

Zegarki Timex do sportów miejskich

Amerykańska marka Timex posiada w swoim portfolio całkiem pokaźną część zegarków pomyślanych o aktywnościach sportowych. Bardzo wiele z nich łączy miejski wygląd ze sportową funkcjonalnością co sprawia, że modele te można wykorzystywać przy miejskich aktywnościach. Poranny jogging, jazda na rowerze do pracy, czy wieczorne odreagowanie stresu na siłowni — w tych wszystkich sportach warto skorzystać z funkcji, jakie oferują nam zegarki Timex!

Zegarek Timex do biegania

Zegarek GPS Timex Ironman jest jednym z najlepszych zegarków Timex do biegania dedykowanym zarówno długodystansowcom, jak i osobom uprawiającym jogging. Wyposażono go w funkcje wyświetlania m.in. średniego tempa biegu, czy przebytej odległości. Bateria jest przeznaczona do pracy przez 12 godzin w trybie GPS, więc będzie działać przez tydzień podczas treningu zwykłego biegacza, a przez cały dzień na torze triathlonowym. Zegarek Ironman jest jednym z najlżejszych modeli Timex. Cechuje się on dużą wygodą noszenia na nadgarstku, co staje się coraz ważniejsze, zwłaszcza gdy nasze biegi i przejażdżki zaczynają się wydłużać.

Poszukując zegarka Timex do biegania, który zdoła nas przygotować do wystąpienia w coraz bardziej popularnych miejskich maratonach, warto przejrzeć linię Timex Marathon. Modele z wyrazistą tarczą cyfrową w korzystnej cenie, zaspokoją potrzeby mierzenia czasu w trakcie biegu. Wykonana z tworzywa sztucznego obudowa jest wytrzymała na różnego rodzaju wstrząsy i upadki, a silikonowy pasek świetnie trzyma się na nadgarstku. W czasie biegu nie przemieszcza się, ani też pod wpływem potu nie powoduje żadnych podrażnień skóry.

Na siłownię i podmiejskie wyprawy, czyli zegarek Timex Expedition

Jedną z najpowszechniejszych form aktywności fizycznej w mieście jest oczywiście chodzenie na siłownię — zarówno tę otwartą w parkach, jak i zamkniętą. Wiele osób w wolny weekend chętnie też wybiera się za miasto do lasu, by pooddychać świeżym powietrzem lub też jedzie zaznać wolności w pobliskie góry, albo nad jezioro. Podczas tych wszystkich aktywności będzie nam towarzyszyć Timex Expedition. Wbudowany w modele antywstrząsowy system Shock Resistant sprawia, że zegarki będą nam towarzyszyć w trakcie wyciskania sztangi, wspinania się po ściance, czy wizycie w parku linowym. Do tego dochodzą oczywiście funkcje, wspomagające nasze ćwiczenia. W modelach oprócz timera i stopera znajdziemy termometr, barometr oraz wysokościomierz. Timex Expedition to zegarek, który rozbudzi w nas zew natury i miłość do ruchu!

Jazda na rowerze z Timex

W miastach powstaje coraz więcej rowerowych tras przeznaczonych nie tylko do ekologicznego przemieszczania się z domu do pracy, ale również służących miejskiej rekreacji. Bo trzeba przyznać, że jazda na rowerze to naprawdę świetna aktywność, którą można rozwijać w naszym miejscu zamieszkania. Czasomierze świetnie nadającym się do jazdy na rowerze będą hybrydy, a także zegarki Timex z chronografem. Z wyglądu pozostają casualowymi analogowymi czasomierzami, a są tak naprawdę wielofunkcyjnymi urządzeniami. To właśnie one pokażą nam spalane kalorie, ustalą dokładny czas jazdy, a gdy zejdziemy z dwóch kółek i wybierzemy się na spacer — będą liczyć kroki.

