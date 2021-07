Zestaw ogrodowy - jaki wybrać dla siebie?

Zaaranżowanie ogrodu dla amatora – projektanta to nie lada wyzwanie. Trudno jest tak dobrać poszczególne elementy, aby idealnie do siebie pasowały i tworzyły harmonijną całość. Na szczęście na pomoc przychodzą zestawy ogrodowe. Zawierają gotowe już komplety mebli, które wystarczy ustawić w wybranym miejscu w ogrodzie. Będą one tworzyć spójną całość zachwycając swoją wygodą i praktycznością. Zestawy ogrodowe występują jednak w wielu modelach, który wybrać i czym się kierować?

Zestawy ogrodowe w Miloo Home Miloo Home to sklep dla każdego fana wypoczynku na świeżym powietrzu. Szeroki wybór mebli i akcesoriów pozwala odszukać w naszej ofercie zarówno mebel, jak i dekoracje idealne do urządzenia ogrodu, tarasu, a nawet niewielkiego balkonu. Meble ogrodowe w Miloo Home można kupić solo lub w specjalnie stworzonych zestawach. Do wyboru jest kilka opcji, które różnią się designem, rozmiarami, ilością elementów, a przez to i ceną. Zestawy ogrodowe dla miłośników egzotyki Egzotyczne ogrody w stylu tropików rozpalają nasze zmysły. Kojarzą się z wakacjami, beztroską i szczęściem. Jeśli marzysz o takim, postaw na ogród pełen zieleni, pnących roślin i kolorowych kwiatów. Komfortowy wypoczynek zapewni ci w nim natomiast modułowy zestaw ogrodowy Bart. Mimo że utrzymany jest on w stylu nowoczesnej elegancji, jednocześnie dzięki niewielkiej wysokości i opływowym kształtom idealnie oddaje balistyle. Udekorowany ozdobnymi poduchami i latarenkami będzie idealnym wyborem do dużego ogrodu lub tarasu. Zestawy ogrodowe dla fanów marynistycznych klimatów Jeśli w swoim ogrodzie chcesz tworzyć przystań inspirowaną nad morskimi klimatami Hampton, spodoba ci się zestaw ogrodowy ABA. Oddaje on klimat swobodnej elegancji i zachwyca praktycznością. Wygodna sofa oraz fotel pomieszczą wszystkich łaknących wypoczynku domowników i gości, a niewielki stolik będzie idealnym miejscem do powstawania przekąsek, napojów czy odłożenia książki. Zestawy ogrodowe ABA dostępne są w dwóch odsłonach: w wersji 3 i 4 elementowej. W jego skład wchodzą meble stworzone z unikatowego połączenia aluminium i eko rattanu. Zestawy ogrodowe we francuskim stylu Szyk i elegancja, a jednocześnie styl Prowansji te cechy łączy w sobie inspirowany francuskim designem zestaw ogrodowy Fast. Pokochają go nie tylko miłośnicy wytrawnego designu, alei spotkań w szerszym gronie. Przy długim, rozkładanym stole gościć można rodzinę, przyjaciół i znajomych. Biesiadowanie jest tym wygodniejsze, że w skład zestawu wchodzą plecione krzesła, które można uzupełnić o miękkie poduchy. Zestawy do ogrodu o niewielkich rozmiarach Przydomowy ogród to nie zawsze duża przestrzeń, czasem dysponujemy tylko kilkoma metrami kwadratowymi. Jego niewielka przestrzeń, nie powinna jednak zniechęcać nas do zaaranżowania miejsca wypoczynku. W urządzeniu niedużego ogrodu lub tarasu pomogą niewielkie zestawy takie jak Narvi. Minimalistyczny design i praktyczne rozwiązania, a także ponadprzeciętna wygoda tego zestawu ogrodowego zachwyci nawet najbardziej wysublimowane gusta. Zestaw składa się z komfortowego fotela oraz stolika. Nieznaczne wymiary tych elementów pozwalają ustawić je nawet na balkonie o ograniczonej powierzchni.

.