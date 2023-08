 Zobacz z bliska egzotyczne zwierzęta!

Z przyjemnością informujemy o nadchodzącym wydarzeniu - Targach Egzotycznych Zwierząt, które odbędą się już w niedzielę (3 września) w Elblągu. To unikalna okazja, by zgłębić tajemnice świata egzotycznych stworzeń i roślin.

Profesjonalni hodowcy, firmy i pasjonaci z tych dziedzin z całej Polski i zagranicy zbiorą się, by podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Podczas pierwszej edycji Targów w Elblągu będzie można z bliska egzotyczne gatunki zwierząt, w tym węże, jaszczurki, żaby, żółwie, modliszki, owady i wiele innych. Profesjonalni hodowcy będą gotowi odpowiedzieć na wszelkie pytania związane z opieką nad tymi istotami. Na miejscu będzie dostępny także asortyment osprzętu oraz akcesoriów.

Targi Egzotycznych Zwierząt odbędą się w Hali Sportowo-Widowiskowej przy al. Grunwaldzkiej 135 w Elblągu w godz. 10-16. Kasy biletowe na miejscu otworzą się o godz. 11.

Ceny biletów:

Bilet normalny: 25 zł

Bilet ulgowy/studencki (po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej): 20 zł

Bilet rodzinny 2+2 lub 1+3 (np. 2 dorosłych + 2 dzieci do 18 roku życia lub 1 dorosły + 3 dzieci): 70 zł

Bilet seniora (od 60 roku życia): 20 zł

Bilet przedszkolaka od 3 do 6 roku życia: 10 zł

Więcej informacji i zakup biletów dostępne są na stronie: link do biletów

Zapraszamy serdecznie wszystkich do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu, które otworzy przed Wami fascynujący świat flory i fauny. To znakomita szansa na naukę, inspirację i miłe spędzenie czasu w gronie pasjonatów natury i zwierząt. Do zobaczenia na Targach Egzotycznych Zwierząt w Elblągu!

