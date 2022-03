Żółte tulipany dla elblążanek od Ruchu Polska 2050 z okazji Dnia Kobiet

8 marca to wyjątkowy dzień, który Ruch Polska 2050 pięknie zaakcentował na ulicach Elbląga. W kilku miejscach miasta „żółta” drużyna Szymona Hołowni częstowała panie kawą i wręczała im kwiaty przewiązane niebiesko - żółtą wstążeczką, w geście solidarności z walczącą Ukrainą. Była to także okazja do porozmawiania z paniami i zaproszenia zainteresowanych do nowo otwartego biura Polska 2050 w Elblągu przy alei Grunwaldzkiej 2. Koordynatorami biura są: Rafał Ryszczuk, Robert Szczepański i Magdalena Madeja. Zobacz zdjęcia.

Kim są ludzie związani z Ruchem Polska 2050? W odpowiedzi na to pytanie przedstawiają nam swoje DNA. „Głową i sercem” – to hasło połączyło niemal 3 mln polskich obywateli, którzy w wyborach prezydenckich w 2020 roku oddali głos na Szymona Hołownię. To hasło opisuje także nasz ruch, który wówczas się narodził. „Serce” to oddolna aktywność społeczna. „Głowa” to wiedza ekspertów. Z „głowy” i „serca” wypływa dobra polityka – wrażliwa na potrzeby ludzi i profesjonalna. Taka polityka to nasze „ręce”. „Głową i sercem”, a także „rękami” zmienimy Polskę – na pokolenia nie kadencję. Naszym celem jest budowa Polski na miarę XXI wieku. Polski demokratycznej, solidarnej, zielonej. Polski bezpiecznej. Uważamy, że demokracja w Polsce potrzebuje innowacji i odnowy. Tak, aby dawała ludziom wpływ na rzeczywistość, a także poczucie przynależności do wspólnoty. Opowiadamy się za wzmocnieniem samorządności. Decyzje związane z codziennym życiem powinny być podejmowane przez władzę, której ludzie ufają najbardziej i która jest najbliżej nich. Chcemy państwa, które uważnie słucha głosu organizacji pozarządowych, docierających tam, gdzie polityka dotrzeć nie umie. Chcemy Polski, w której każdy, niezależnie od zamożności i miejsca zamieszkania, ma równe szanse na dobre życie. Dlatego działamy na rzecz powszechnego i efektywnego systemu ochrony zdrowia. Dobrej publicznej edukacji dla każdego dziecka. Rozwiązania brzemiennego w liczne skutki kryzysu mieszkaniowego. Aktywnie wspieramy tych, którzy są wykluczani – bo dla nas wspólnota jest tak silna jak jej najsłabsi członkowie. Walczymy o ratowanie środowiska naturalnego. Będziemy robić wszystko, aby chronić cenne zasoby naszej ojczystej przyrody. Działać na rzecz rozwiązania kryzysu wodnego i problemu gospodarowania odpadami. Uważamy, że Polska za trzydzieści lat powinna osiągnąć neutralność klimatyczną i odejść od stosowania paliw kopalnych w energetyce. Jedyną drogą do osiągnięcia tego celu jest udział w wielkim projekcie Europejskiego Zielonego Ładu. Widzimy pilną potrzebę rozwijania świadomości ekologicznej, ważne jest dla nas poszanowanie praw zwierząt. Polska demokratyczna, solidarna i zielona może być budowana tylko w sprawnym i praworządnym państwie. Państwie, które nie marnuje wysiłku ciężko pracujących Polaków, które wspiera przedsiębiorczość i w sposób efektywny wydaje wspólne pieniądze. Państwie, w którym obowiązują jasne, jednakowe dla wszystkich reguły, prosty system podatkowy i przejrzyste finanse. Państwie, w którym prawo tworzy się nie na kolanie, a na pokolenia, zawsze w procesie społecznych konsultacji. Państwie neutralnym światopoglądowo, w którym kościoły oraz związki wyznaniowe i instytucje publiczne zajmują należne im miejsca – wzajemnie się szanując, ale nie zastępując. Jesteśmy przekonani, że Polska musi odzyskać należne jej miejsce we wspólnocie międzynarodowej, w tym w Unii Europejskiej i w NATO, odzyskać zdolność tworzenia wielostronnych sojuszy. Budować nie tylko pomniki, ale kompetencje obronne na miarę XXI wieku, tak by była w stanie poradzić sobie i z epidemią, i z cyberatakiem, i ze skutkami katastrof naturalnych. Chcemy aby Rzeczpospolita Polska była takim właśnie państwem. Głęboko wierzymy, że w ten sposób można zapewnić polskim obywatelom prawdziwe bezpieczeństwo i trwały dobrobyt ---komunikat płatny---

.