 Zwolnij przed świętami, dla siebie i dla bliskich

Przedświąteczny czas to chwile, w których się zatracamy. Niekoniecznie w ciepłej, radosnej atmosferze Bożego Narodzenia, a raczej w zakupowym biegu, domowych porządkach i zawodowych wyzwaniach, które chcemy dopiąć na ostatni guzik jeszcze przed świętami. A może warto zwolnić i przewartościować pewne sprawy, szczególnie w tym okresie?

Rodzina, przyjaźń, miłość, choć są dla nas najważniejsze, to jednak często o nich zapominamy. Zwłaszcza wtedy, gdy ulegamy przedświątecznemu zabieganiu. Gdy jednak znajdujemy chwilę na to, być zadbać o siebie, zatrzymać się na trochę, to więcej tego czasu znajdujemy też dla innych i przypominamy sobie, co jest naprawdę ważne. Może warto wyłączyć jeden, dwa, trzy wieczory ze świątecznej nerwówki i oddać się na przykład lekturze? Nic przecież tak nie pomaga w wyciszeniu się, nabraniu dystansu i zwolnieniu tempa życia jak dobra książka. A skąd wziąć dobrą książkę? Czy znów musi się to wiązać z nerwowym przeszukiwaniem Internetu i spędzania kolejnych godzin przed szklanym ekranem? Czy musimy dokładać dodatkową pracę i tak już mocno przeciążonemu w tym okresie kurierowi?

Otóż nie! Nie zapominajmy o tradycyjnych księgarniach, które w atmosferze ciszy i spokoju, niczym w dobrze zaopatrzonej bibliotece, oferują często znacznie większy wybór tytułów niż niejeden sklep internetowy. Profesjonalni księgarze zadbają dodatkowo o to, abyśmy znaleźli publikacje, które odpowiedzą na nasze potrzeby. I nie tylko nasze, bo przecież książka to doskonały, ponadczasowy prezent, dzięki któremu tę właśnie chwilę wytchnienia i spokoju, możemy podarować również naszym najbliższym. Książka to prezent, który zawsze będzie trafiony, nie ze względu na treść, którą zapisane są jej kartki, ale właśnie dzięki idei obdarowywania bliskiej osoby dodatkowym czasem, który będzie mogła przeznaczyć wyłącznie dla siebie.

Pewnie część z Was zadaje sobie teraz pytanie, czy w Elblągu są w ogóle jeszcze takie księgarnie? Otóż są! Otoczeni zapachem świeżego druku w najstarszej, elbląskiej księgarni Quo Vadis znajdziemy nie tylko ten tradycyjny, niemalże biblioteczny nastrój, ale przede wszystkim ogromny wybór literackich nowości, klasykę, książki sensacyjne, historyczne, publikacje dla pań, jak również literaturę dziecięcą i młodzieżową. Księgarnia Quo Vadis to nie tylko książki, to także gry i kolorowanki dla najmłodszych, artykuły do malowania i innych prac plastycznych, które z pewnością pomogą rozwijać kreatywność dziecka. Znajdziemy tu również dewocjonalia: wszystko, co jest potrzebne do chrztu i komunii, zestawy kolędowe, Pisma Święte, pamiątki, srebrne medaliki, a co więcej, pracownicy księgarni od razu pięknie zapakują upominek, by mógł trafić prosto pod choinkę.

W Quo Vadis dostępne są także gotowe zestawy prezentowe dla dzieci i dorosłych, karty podarunkowe oraz karty stałego klienta, dzięki którym możemy zyskać dodatkowe rabaty na kolejne zakupy.

A co potem? Potem pozostaje zatracić się w świątecznym spokoju i ciszy z bliską osobą. Czy możemy wyobrazić sobie milszy wieczór, kiedy razem, otuleni w ciepłe koce, z kubkiem gorącego napoju przenosimy się w inny świat, zapominając na chwilę o otaczającej nas, zabieganej rzeczywistości?

Do zobaczenia zatem wśród pachnącym drukiem regałów!

Księgarnia Quo Vadis

Elbląg, 1 Maja 35

ksiegarniaelblag.pl

poniedziałek-piątek 10-18

sobota 10-13

55 232 88 12

-- artykuł sponsorowany --