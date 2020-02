Dziś odrzućcie wszystkie troski

- Nie ma prawdziwego balu bez poloneza, dlatego jak nakazuje tradycja, elegancja i staropolski obyczaj, pragniemy popisać się przed państwem naszymi tanecznymi talentami. Poloneza czas zacząć – tymi słowami swój bal maturalny rozpoczęli uczniowie Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych. Zobacz więcej zdjęć.

Zabawa studniówkowa ZSTI odbyła się dziś (7 lutego) w kompleksie Nowa Holandia.

- Dzisiejszy wieczór jest dla nas wszystkich ogromnym przeżyciem. Wielki bal studniówkowy, wspaniała zabawa i jednocześnie refleksja nad nieuchronnością przemijania. Dzisiaj stoimy tu ze świadomością, że za kilka miesięcy czeka nas egzamin, po którym opuścimy mury naszej szkoły. Na pewno będzie nam smutno, ale na szczęście zabierzemy ze sobą nie tylko bagaż wiedzy, ale też ogrom radosnych wspomnień – podkreślali maturzyści podczas otwarcia balu.

- Do matury pozostało nie 100, ale 88 dni – mówiła Mariola Witomska, dyrektor ZSTI. - Wtedy zasiądziecie ostatni raz w naszych szkolnych ławkach i będziecie pisać najważniejszy w waszym życiu egzamin, egzamin maturalny. To nie jest czas na mówienie o jego wynikach lub przebiegu. Chciałabym, abyście dziś odrzucili wszystkie troski i wszystkie myśli, które do tej pory zaprzątały wasze głowy - przekonywała. - Metrykalnie jesteście dorośli już od pewnego czasu, a dzisiaj wykonujecie kolejny krok ku dorosłości. Uczestniczycie w największym i najważniejszym balu waszego życia, który przeżyjecie tylko raz, a po wielu latach będziecie go wspominać z łezką w oku, z nutką nostalgii – podkreślała dyrektor.

Maturzyści z ZSTI zaznaczają, że duży wkład w przygotowanie zabawy mieli ich rodzice i nauczyciele, ale sami również dołożyli starań, by dzisiejsza noc była niezapomniana.

– Próby poloneza trwały chyba od października – podkreślają Ada i Paweł, prowadzący dzisiejszy bal.

Studniówka przypomina, że nieuchronnie zbliżają się matury. Jak czują się maturzyści w obliczu nadchodzących egzaminów? Czy planują już swoją dalszą przyszłość?

– Nie czuję się jeszcze gotowa, ale chyba nigdy nie jest się do końca gotowym na takie wyzwania – mówi Ada.

- Jeszcze sporo przygotowań przed nami – dodaje Paweł. - Wydaje mi się jednak, że damy radę. Z kolei jeśli chodzi o plany po maturze, to kto wie, co nas czeka?

- Kiedy decyduje się o wyborze szkoły w wieku 16 lat, trudno obrać jakiś konkretny kurs na całe życie – uważa Ada. – Wiele zależy od nadchodzących egzaminów – dodaje.

- Dzisiaj jest wyjątkowa noc i zamierzam się wyjątkowo bawić, więc przez chwilę egzaminy są poza moimi zainteresowaniami - przyznaje Hubert. – Oczywiście na co dzień dużo myślimy o maturze. Ona nie jest jednak niczym strasznym, jak to czasem przedstawia się w szkole. Każdy z nas ma szansę zdać, jeśli tylko się do tego przyłoży. Wszystko będzie dobrze – przekonuje.

Maturzystom pozostaje życzyć, by słowa ich kolegi potwierdziły się za symboliczne 100 dni.