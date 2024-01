Zabawa I LO sto osiem dni przed maturą

Trwa iście studniówkowy weekend w Elblągu. W Nowej Holandii swoją zabawę miało dziś (20 stycznia) I LO. Zobacz zdjęcia.

- Jest bardzo sympatycznie, jesteśmy pozytywnie nastawieni na dzisiejszą zabawę – mówiła na początku studniówki Natalia. Ona ma maturę za symboliczne 100 dni, jej partner, Jakub, za rok. - Szykowałam się mniej więcej od godziny 15, najwięcej czasu schodzi oczywiście na fryzurę... Po maturze zamierzam w końcu wyjechać z Elbląga, nie mogę się już doczekać, chcę studiować oceanografię na UG. Na maturze najbardziej obawiam się matematyki, ale myślę, że sobie poradzę. Rozszerzenia będę pisać z angielskiego i z geografii. Matematykę odpuściłam, żeby przez najbliższe 100 dni lżej się spało - wyznaje maturzystka.

- Ja mam jeszcze rok, jeszcze nie wymyśliłem, co będę robił – zastrzega jeszcze jej partner.

Za Oliwią i Kubą jedna wspólna studniówka, a dziś kolejna. Ona jest z I, on z II LO.

Fot. Mikołaj Sobczak

- Jestem zestresowana, ale pozytywnie – mówi Oliwia o dzisiejszej zabawie. - Samo to wydarzenie, ogrom ludzi, to przytłaczające. Jednak na pewno będę się dobrze bawić w gronie najbliższych z klasy. Na przygotowania poświęciłam dziś z 3 godzinki...

- Ja 30 minut – wtrąca jej partner.

- Co do matury, jestem pod straszną presją, ale będzie dobrze – zaznacza jeszcze dziewczyna.

- Chyba każdy chce się dostać na dobrą uczelnię, która mu coś da w przyszłości. Myślę, że to poczucie ciśnie nas bardziej niż rodzice. Sam jeszcze nie myślałem, co będę studiował, ale może coś z ekonomią... - komentuje Kuba.

Na początku studniówki głos zabrała Marzena Bielecka, dyrektor I LO.

- Dzisiejszy wieczór jest szczególny i zapewne przejdzie do historii waszego życia. To jedyny w swoim rodzaju bal, wyjątkowy i niepowtarzalny – podkreślała dyrektor. - Studniówka to także pierwszy krok w dorosłe życie. To bal szkolny, które przypomina, że zostało wam symboliczne 100 dni do majowych egzaminów maturalnych. Symboliczne, bo zostało dokładnie 108 dni – wyliczyła Marzena Bielecka. Wyraziła przekonanie, że uczniowie I LO są dobrze przygotowani do matur. - Wiem, że nie zawsze było łatwo, ale daliście radę, a my i wasi rodzice jesteśmy z was dumni – podkreśliła. Na koniec życzyła wszystkim uczestnikom balu wspaniałej zabawy.