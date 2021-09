Butelki filtrujące dla pierwszoklasistów

1047 uczniów rozpoczęło edukację w pierwszych klasach elbląskich szkół podstawowych. W najbliższych dniach każdy pierwszoklasista otrzyma filtrującą butelkę wielokrotnego użytku. To kontynuacja rozpoczętej w ubiegłym roku kampanii "Elbląg bez plastiku", której celem jest ograniczenie ilości odpadów oraz promowanie picia wody z kranu.

- Elbląg od wielu lat stawia na edukację ekologiczną. Podejmujemy wiele inicjatyw, które propagują zdrowy tryb życia oraz ochronę środowiska naturalnego. Jedną z nich jest akcja Elbląg bez plastiku, w ramach której w ubiegłym roku wszyscy elbląscy pierwszoklasiści otrzymali butelki filtrujące wielokrotnego użytku. Akcja spotkała się z bardzo pozytywnym odzewem, dlatego postanowiliśmy ją kontynuować i w tym roku również każdy uczeń klasy pierwszej otrzyma butelkę filtrującą – zaznacza prezydent Witold Wróblewski.

Butelki trafią do uczniów już w najbliższych dniach. Dzieci wezmą również udział w lekcjach ekologicznych dot. wpływu plastiku na środowisko i konieczności ograniczania ilości odpadów. Mamy także nadzieję, że dzięki tej inicjatywie najmłodsi będą chętniej sięgać po wodę, która jest zdecydowanie zdrowsza niż kolorowe napoje gazowane. A przypominamy, że w naszym mieście mamy naprawdę świetną wodę. Do elbląskich kranów płynie woda ujmowana wyłącznie z ujęć głębinowych. Elbląska kranówka nie ustępuje jakością wodzie butelkowanej, zawiera wartościowe substancje mineralne, m.in. wapń, sód, magnez i potas. Woda z kranu jest też znacznie tańsza i powszechna, dlatego zachęcamy do jej picia już od najmłodszych lat.