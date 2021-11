Była uczelnia, jest akademia

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych – to nowa nazwa Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej. Zmiana nazwy ma wiązać się m. in. z uzyskaniem kolejnych uprawnień akademickich i rozszerzeniem oferty edukacyjnej.

- Jest nowa ustawa, która pozwala uczelniom zawodowym, które spełniają określone kryteria, przekształcić się w akademie nauk stosowanych. W związku z tym 1 października wystosowaliśmy do ministerstwa wniosek o dokonanie przekształcenia, bo nasza uczelnia spełniała wszystkie te kryteria – zaznaczył podczas spotkania z dziennikarzami dr Zdzisław Dubiella, rektor uczelni. EUH-E otrzymała zgodę na przekształcenie 29 października i jest już Akademią Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych.

Jedną z korzyści, jaką przynosi ta zmiana, dotyczy kierunków nauczycielskich. Do tej pory uczelnia zawodowa mająca takie kierunki musiała mieć patronat uczelni akademickiej, np. uniwersytetu. Teraz taki patronat nie jest konieczny. "Akademia" jest też, jak podkreśla rektor Dubiella, słowem, które kojarzone jest z kierunkami medycznymi, odpowiada więc profilowi dawnego EUH-E.

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna od pewnego czasu starała się o otwarcie kierunku lekarskiego. Nie wiadomo jeszcze, czy w związku ze zmianą nazwy zajdzie konieczność ponownego składania wniosku w tej sprawie.

Jakie są kryteria, które umożliwiają danej uczelni bycie akademią nauk stosowanych? Warunków jest sześć: funkcjonowanie na rynku edukacyjnym przynajmniej 10 lat, przynajmniej 250 studentów (w tym 100 musi odbywać studia stacjonarne), a podstawowym miejscem pracy 50 proc. nauczycieli akademickich ma być akademia. Dana placówka musi prowadzić przynajmniej 5 kierunków studiów (I, II stopnia lub jednolitych), a chociaż jeden kierunek musi stanowić przygotowanie do wskazanych zawodów (te zawody to pielęgniarka, położna, fizjoterapeuta, ratownik medyczny). Ostatnim warunkiem jest to, że żaden z kierunków kształcenia w okresie ostatnich 3 lat nie może zostać oceniony negatywnie przez Polską Komisję Akredytacyjną.

W Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych studiuje obecnie ok. 2000 osób, 1200 na studiach stacjonarnych, a ok. 2/3 z nich to studenci kierunków medycznych. Jak podkreślają władze akademii, wśród studentów można mówić o dużym zainteresowaniu potencjalnym otwarciem kierunku lekarskiego. Oprócz tego od przyszłego roku akademickiego planowane jest otwarcie kosmetologii.

- W tym obszarze nie tylko istnieje jakaś moda, ale jest autentyczne zapotrzebowanie i myślę, że wiele osób będzie chciało z tej oferty skorzystać - podkreśliła dr Magdalena Dubiella–Polakowska, prorektor ds. rozwoju uczelni.

Plany na dalszy rozwój Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych mogą być w pewnym stopniu związane... z przekopem Mierzei Wiślanej.

- Rozważany jest też kierunek kształcenia, ale ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła, związany z symulowanym, przewidywanym zapotrzebowaniem na nowe miejsca pracy i nową kategorię pracowników w związku z przekopem Mierzei Wiślanej i rozwojem elbląskiego portu – podkreśliła dr Izabela Seredocha, prorektor ds. kształcenia. Obecnie prowadzone są rozmowy w tej sprawie.

Przypomnijmy, że do zmiany nazwy w związku z nową ustawą przygotowuje się też PWSZ. Pisaliśmy o tym tutaj.