Czas rozpocząć studniówki!

W piątek w Elblągu rozpoczyna się sezon studniówkowy. To dla uczniów jedna z ostatnich okazji do świętowania przed czekającymi ich wkrótce egzaminami maturalnymi. Jako jedni z pierwszych będą się bawili uczniowie Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych.

O tegorocznych studniówkach porozmawialiśmy z uczniami Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych, którzy będą się bawić w Nowej Holandii.

- Na poloneza mamy przygotowane takie szkolne, „białe prześcieradła”. Tak to przynajmniej wygląda (śmiech), przewiązane wstążką. Potem ubieram czarną sukienkę, do kolan. Co do trendów, to słyszałam, że dużo dziewczyn planuje ubrać czerwone sukienki. Niektóre dłuższe, inne krótsze, ale czerwień chyba jest w modzie. Makijaż zrobi mi sąsiadka, bo się na tym zna, a do fryzjera się dopiero zapiszę – opowiada Kasia z Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych.

- Będę prowadzącym studniówki. Jak mogę, to zawsze staram się pomóc przy organizacji takich imprez. Nie przewidujemy żadnego tematu przewodniego. Oczywiście sala będzie fajnie udekorowana, ale nie chcemy nikogo przytłoczyć nadmiarem atrakcji, żeby każdy czuł się swobodnie i mógł się po prostu dobrze bawić. Jedynie o północy planujemy wybory króla i królowej balu. Każdy gość studniówki otrzyma karteczkę, na której będzie mógł wybrać swojego kandydata i kandydatkę na zwycięzców. Wybrana para ma zatańczyć wspólny taniec – tłumaczy Kuba, wiceprzewodniczący klasy wojskowej ZSTI.

W Elblągu odbędzie się w sumie 12 studniówek. Na większości z nich będzie ekipa reporterów Elbląskiej Gazety Internetowej portEl.pl. Planujemy publikację relacji z bogatym serwisem fotograficznym. Będzie też okazja do zrobienia zdjęcia na portElowej ściance.