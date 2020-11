Czy boisko przy SP 23 doczeka się remontu?

Szkolne boisko zamieniło się w parking (Fot. Anna Dembińska, arch. portEl.pl)

- Proszę o zainteresowanie się boiskiem szkolnym przy podstawówce nr 23. To miejsce jest zaniedbane od 25 lat – pisze do nas Czytelniczka. Pisaliśmy już o tej sprawie na naszych łamach, ale dzisiaj do niej ponownie wracamy, sprawdzając co zmieniło się w planach władz miasta dotyczących tego miejsca.

- Teren jest zaniedbany, to parking dla samochodów, miejsce spacerów okolicznych mieszkańców z psami. Są dziury w płocie, otwarte furtki i bramki, brak odpowiedniej zieleni. Wszystko to stwarza zagrożenie dla uczących się dzieci, były nawet interwencje Straży Miejskiej, które nic nie dały – relacjonuje Czytelniczka. Sprawę boiska przy SP nr 23 poruszaliśmy już na naszych łamach, jednak przez ostatnie trzy lata w tej kwestii niewiele się zmieniło. Nasza Czytelniczka uważa, że brak odpowiedniej infrastruktury sportowej świadczy o zaniedbaniu rozwoju fizycznego dzieci. Sama interweniowała w tej sprawie w ratuszu, jednak bezskutecznie. - Uważam, że należy wziąć pod uwagę wymieniony problem i zaplanować wydatki na ten cel w przyszłorocznym budżecie – mówi. - Jest to chyba jedna z nielicznych szkół w takim stanie "jak za komuny". Miasto Elbląg jest organem prowadzącym szkołę, zwróciliśmy się więc do Urzędu Miejskiego z pytaniami o działania mające poprawić sytuację. Na odpowiedzi czekaliśmy ponad miesiąc. Co z nich wynika? Szansa na zmiany jest, póki co nie ma jeszcze mowy o wiążących decyzjach. - Jak co roku będziemy dysponowali pulą środków na remonty w szkołach, które zwykle w placówkach przeprowadzane są latem – mówi Łukasz Mierzejewski z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Elblągu. - Tego rodzaju potrzeby idą w miliony, jednak możliwości finansowe są mniejsze – przyznaje. - SP nr 23 jest ujęta w planach remontowych, dotyczy to także boiska – dodaje. Jak podkreśla Łukasz Mierzejewski, do tej sprawy zapewne będzie można konkretniej odnieść się w styczniu, gdy zostanie zatwierdzony budżet i znana będzie wielkość środków, które miasto przeznaczy na tego rodzaju remonty. - Takie remonty są wykonywane w ramach bieżących potrzeb, ale także w odpowiedzi na wnioski różnych służb, jak np. Straży Pożarnej, gdy wskazuje na potrzebę ulepszenia zabezpieczeń przeciwpożarowych. W kolejnym roku będziemy też zwracać uwagę na zabezpieczenie szkół pod kątem pandemii i zaleceniami służb sanitarnych, które mogą się pojawiać – podkreśla Łukasz Mierzejewski. Istnieje możliwość, że w związku z takimi zaleceniami urzędnicy pochylą się także nad kwestią boiska, bo mogłoby stać się ono na nowo wydzieloną dla uczniów przestrzenią. Gdy wrócą już do nauki stacjonarnej, będą mogli spędzać czas na świeżym powietrzu na terenie szkoły. Łukasz Mierzejewski przyznaje, że niektórzy mieszkańcy naszego miasta co pewien czas interweniują w sprawie szkoły i kierują pisma do odpowiednich podmiotów. Czy zainteresowani sprawą elblążanie, a przede wszystkim uczniowie szkoły, doczekają się remontu boiska w 2021 r., pokażą kolejne miesiące. Na ten moment nie ma jeszcze kosztorysu ewentualnej inwestycji. Według urzędników, boisko jest na tyle zaniedbane, że można spodziewać się kosztów w granicach 200-300 tys. zł, zależnie od tego, jakie prace miałyby tam zostać podjęte. - Dziś nie mogę odpowiedzieć w sposób wiążący, jednak przyszły rok może być rokiem podjęcia prac na tym boisku w ramach funduszu remontowego dla szkół prowadzonych przez miasto – zastrzega Łukasz Mierzejewski. - Początek przyszłego roku da odpowiedź, co uda się zrobić.

TB