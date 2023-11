Docenieni za naukę

25 uczniów elbląskich szkół otrzymało dziś (21 listopada) stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce. Uroczystość odbyła się w Ratuszu Staromiejskim. Zobacz zdjęcia.

- Ten program stypendialny skierowany jest do wybitnych, są to uczniowie, którzy osiągnęli bardzo wysoką średnią na zakończenie klas ósmych, osiągają bardzo wysoką średnią w szkole ponadpodstawowej, wśród tej liczby nagrodzonych jest ośmioro uczniów, którzy osiągnęli średnią 6.0 - mówiła dziś Małgorzata Sowicka, dyrektor Departamentu Edukacji UM w Elblągu. - W tej edycji stypendium otrzymało 25 uczniów - zaznaczyła. Przypomniała, że w elbląskich szkołach uczy się 1700 młodych ludzi.

- Chcę nie tylko pogratulować uczniom, ale i podziękować rodzicom za to, że was, młodych, wspierają, podziękować nauczycielom, którzy was kształcą i prowadzą - mówił podczas wręczenia stypendiów Witold Wróblewski, prezydent Elbląga. - To jest taka synergia: jeżeli uczeń chce zdobywać wiedzę, a ma wsparcie w rodzicach i szkole, to chyba nic nie może funkcjonować lepiej niż taka trójka - dodał. Podkreślił, że takie stypendia są wręczane w Elblągu po raz drugi i mają być dodatkową motywacją do zdobywania wiedzy.

Jak informuje UM w Elblągu, program stypendialny wspierający edukację uzdolnionych dzieci i młodzieży skierowany jest do uczniów, którzy:

- uczniowie szkoły podstawowej – ukończyli ósmą klasę i uzyskali co najmniej średnią ocen 5,8

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz są finalistami konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu krajowym lub międzynarodowym albo laureatami konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym;

- uczniowie szkoły ponadpodstawowej – ukończyli co najmniej pierwszą klasę i uzyskali co najmniej średnią ocen 5,7 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz są finalistami konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu krajowym lub międzynarodowym albo laureatami konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym.

Każdy ze stypendystów otrzymał grant w wysokości 1000 zł.

Lista stypendystów