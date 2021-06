Drony, drukarki 3D, roboty i większa siedziba. Nowy projekt PWSZ

Dziś (30 czerwca) odbyła się konferencja prasowa poświęcona kolejnej inwestycji w elbląskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Chodzi o Centrum Kompetencji Społecznych, które ma powstać w budynku PWSZ przy Grunwaldzkiej.

W lutym tego roku PWSZ podpisała umowę z marszałkiem województwa dotyczącą powstania centrum.

- Ten projekt miał już kilka odsłon w Elblągu, ale finalizacja nastąpiła dopiero w tym roku – mówił dr inż. Jarosław Niedojadło, rektor PWSZ. - Jest to projekt finansowany ze środków regionalnych województwa warmińsko-mazurskiego 2014/2020. Na jego realizację jest czas do września 2023 r.

PWSZ dostała dofinansowanie na łączną wartość projektu ok. 19 mln zł, środki z funduszu marszałkowskiego to ok. 16 mln, 2 mln 800 tys. to wkład własny uczelni - częściowo refinansowany przez ministerstwo.

W ramach projektu ma zostać poprawiona funkcjonalność i wygląd budynku, w którym mieści się Instytut Ekonomiczny i Instytut Politechniczny PWSZ. W ciągu najbliższych dwóch lat ma m. in. zostać nadbudowana ostatnia kondygnacja w przeszkolnej formie. Pomieszczenia mają być klimatyzowane, przy Grunwaldzkiej powstaną także nowe pracownie naukowe.

- Ta nowa konstrukcja jest tak specyficznie zaprojektowana, że odciąża starą część budynku – tłumaczył rektor. Inwestycja zakłada również powstanie nowoczesnej klatki schodowej przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.

Co jeszcze powstanie przy Grunwaldzkiej? Przede wszystkim pracownie, m. in. pracowania budowy, programowania i badania dronów.

- Tutaj studenci będą projektowali i montowali drony. Mamy tu salę, odpowiednio wyposażoną, do pierwszych prób, testów i nauki pilotażu. Są tu też miejsca dla widowni, bo chcemy zapraszać młodzież szkół średnich, żeby zaszczepić zainteresowanie tym rodzajem techniki.

Powstać ma również przestrzeń związana z kształtowaniem "studenckich aktywności społecznych".

- Kładziemy duży nacisk na to, żeby wyposażyć naszych studentów w kompetencje społeczne, tzw. kompetencje miękkie – zaznaczał rektor. - Mamy w naszym cyklu kształcenia przedmiot, który nazywa się kultura społeczna i zawodowa – dodał. Chodzi nie tylko o danie studentom praktycznej wiedzy, ale także o odnalezienie się na rynku pracy, np. poprzez rozwijanie zdolności pracy zespołowej. Wspomniane pomieszczenie ma dawać studentom możliwość swobodnej aranżacji dla różnych zespołów, prac grupowych, seminaryjnych, będzie tu także sprzęt komputerowy. - Tutaj studenci będą mogli prowadzić przeróżne zajęcia, łącznie z działalnością kół naukowych – podkreślił rektor. - Myślę, że po pandemii takie pomieszczenie doskonale się sprawdzi, żeby trochę więzi studenckie można było odbudować i ugruntować.

- Otrzymanie i utrzymanie miejsca pracy wiąże się często z kompetencjami miękkimi – podkreślała dr Irena Sorokosz, prof. PWSZ. - Rozumiemy je w kontekście zarówno umiejętności uczenia się, dostosowywania do wymogów, jak również pracy w zespole – dodała prorektor. - Robimy badania, które pokazują, jakie umiejętności miękkie potrzebne są pracodawcy w różnych obszarach - zaznaczyła..

Pozostałe laboratoria mają mieć typowo "techniczny" charakter. To m. in. pracownia eksperymentów z materiałami (wyposażona m. in. w komory starzeniowe i klimatyczne), która umożliwi prowadzenie prac dyplomowych eksperymentalnych, nie tylko teoretycznych czy projektowych. Pracownia robotyki i mechatroniki, do której część sprzętów już zakupiono, wzbogaci się o nowe roboty przemysłowe. Dwie pracownie będą poświęcone modelowaniu 3D, jedna będzie wykorzystywana jako studio skanowania (możliwe ma być skanowanie także dużych obiektów przy wykorzystaniu dronów), druga będzie umożliwiała m. in. generowanie obiektów 3D w systemach komputerowych. Powstaną też pracownie związane z programowaniem urządzeń mobilnych czy wydrukami 3D.

- Ostatnie pomieszczenie na tej kondygnacji to laboratorium "internetu rzeczy" – mówił rektor PWSZ. - Chcemy rozwijać kwestie związane z przemysłem 4.0. - podkreślał. - To specjalistyczne laboratorium, gdzie studenci będą opanowywali sztukę łączenia się z różnymi obiektami, sterowania tymi obiektami – wyjaśniał. Chodzi o kwestie związane z modelowaniem systemów nawigacji, inteligentnymi samochodami etc.

Część inwestycji jest związana z obiektem PWSZ na ul. Zacisze. Odpowiednie pomieszczenia mają zostać odnowione, powstaną tam m. in. pracownie prototypowania metodami obróbki przyrostowej. Te pracownie również mają być wyposażone w drukarki 3D.

- Chcemy stworzyć nowoczesne miejsce do pracy studentów i rozwijania swoich umiejętności – zaznaczał rektor Jarosław Niedojadło.

W związku z projektem mają powstać dwie nowe specjalności związane z modelowaniem 3D. Projekt ma zresztą wspierać kształcenie na wielu kierunkach studiów, w przyszłości także na polu nauk społecznych.

- Laboratoria są dedykowane naszym studentom, bo takie jest założenie projektowe, ale dotyczy to także całej społeczności młodzieży elbląskiej. Te laboratoria będziemy udostępniali uczniom szkół średnich, będziemy ich zapraszali na różnego rodzaju zajęcia. Chcemy, żeby ta pracownia służyła całemu naszemu regionowi – podkreślał rektor.

Prace projektowe są już na ukończeniu, przed połową lipca ma zostać ogłoszony przetarg na wykonanie obiektu przy Grunwaldzkiej.

- Laboratoria, szczególnie w budynku na Zaciszu, pozwolą studentom w zespołach pracować nad własnymi rozwiązaniami – mówił dr inż. Jerzy Buriak, prof. PWSZ. - Nie będą oni uzależnieni od godzin pracy uczelni - podkreślił prorektor.

Prace związane z inwestycją nie wyłączą z użytkowania budynku PWSZ przy Grunwaldzkiej.