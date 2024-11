Drugie podejście do dostępniejszych przedszkoli

Dwa elbląskie przedszkola, "piętnastka" i "dziewiętnastka" po raz kolejny podchodzą do modernizacji pod kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. To efekt dofinansowania z PFRON-u uzyskanego na taki cel.

O planowanych robotach budowlanych pisaliśmy już w wakacje, ogłoszone wtedy przetargi nie przyniosły – jak widać – oczekiwanego rezultatu. W przypadku Przedszkola nr 15 złożono jedną ofertę, której kwota przewyższała środki, jakie mają być przeznaczone na roboty budowlane, w przypadku Przedszkola nr 19 nie padła żadna oferta.

Przypomnijmy. Jeśli chodzi Przedszkole nr 15 przy Starowiejskiej, w zakres zamówienia obejmuje wymianę głównych drzwi wejściowych oraz drzwi wejściowych zaplecza przy kuchni jako ewakuacyjnych, dostosowanie wejścia głównego do budynku, wykonanie podjazdów, dostosowanie nawierzchni chodników i dojść do budynku.

Przedszkole nr 19 przy Ślusarskiej czeka wymiana drzwi wejściowych, dostosowanie łazienek dla dzieci z niepełnosprawnościami na dwóch poziomach, wymiana podłogi na posadzki antypoślizgowe w korytarzach głównych na dwóch kondygnacjach, przebudowa tarasów, przebudowa wejścia głównego do budynku z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (podjazd i schody), dostosowanie nawierzchni chodników i dojść do budynku od frontu i ogrodu oraz dostosowanie bramki wejściowej z odpowiednimi zabezpieczeniami.

W obu postępowaniach kryteriami branymi pod uwagę jest cena (60 proc.) i okres gwarancji (40 proc.). Termin składania ofert upływa w przypadku "piętnastki" 22 listopada, a "dziewiętnastki" 2 grudnia. Z programu "Dostępna przestrzeń publiczna" te dwa przedszkola otrzymały odpowiednio dofinansowania 527 tys. zł i 550 tys. zł.