Dzień edukacji po warmińsko-mazursku

14 października to Dzień Edukacji Narodowej, a dziś (16 października) odbyły się w Elblągu wojewódzkie obchody tego święta. Zobacz zdjęcia z uroczystości.

- Nauczyciel jest bardzo ważnym elementem szkoły, co prawda ja zawsze mówię, że najważniejsi są uczniowie, ale gdyby oni przyszli (do szkoły – red.) sami, a nie było nauczycieli, to po co by przyszli? - mówiła dziś Jolanta Skrzypczyńska, warmińsko-mazurska kurator oświaty. - Dzieci uczą się od urodzenia, najpierw nauczycielami są rodzice, na nich się wzorują, a potem przychodzą do szkoły i poznają innych nauczycieli. Nie tylko nauczycieli dydaktyków, którzy uczą przedmiotów, ale przede wszystkim poznają nowych ludzi, osobowości, wzorują się na nas, nauczycielach, biorą z nas to, co dobre, czasem to, co złe. Jesteśmy tylko ludźmi – wskazywała. Gospodyni dzisiejszej uroczystości gratulowała elbląskim nauczycielom przygotowania uczniów do zewnętrznych egzaminów, w których osiągają dobre wyniki. Życzyła im sukcesów, cierpliwości, wytrwałości i zdrowia.

Jolanta Skrzypczyńska, kurator oświaty w woj. warmińsko-mazurskim. Fot. Anna Dembińska

Drugim gospodarzem uroczystości był wojewoda warmińsko-mazurski Radosław Król.

- Szkoła się zmienia, dzieci się zmieniają, państwo się zmieniacie, zmienia się też sytuacja międzynarodowa i zawsze warto jest przede wszystkim, żeby w niektórych sprawach kierować się rozumem i przekazywać bardzo ważne informacje również młodzieży w szkole, dlatego że żyjemy w czasach silnej dezinformacji, fake newsów – mówił m. in. wojewoda. Sporo miejsca w swoim wystąpieniu poświęcił tematowi... obronności. Również złożył życzenia nauczycielom, by spotykali się na co dzień z życzliwością.

- Pozwólcie, że w imieniu ZNP podziękuję wam za ten wasz wysiłek, wasz trud, w kształcenie i wychowywanie młodych pokoleń. Serdecznie wam gratuluję - mówił do nauczycieli Gerhard Przybylski, prezes oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Elblągu. Życzył nauczycielom, by ich uczniowie przychodzili i wychodzili ze szkoły z uśmiechem.

Głos zabierali też m. in. senator Jerzy Wcisła, który mówił m. in. o wsparciu psychologicznym młodzieży oraz Grażyna Kluge. Przewodnicząca Rady Miejskiej reprezentowała tym razem marszałka województwa. W ramach uroczystości odbyła się część artystyczna, wystąpili uczniowie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu, gdzie odbyło się wydarzenie.

Tradycyjnie nauczyciele otrzymali nagrody i wyróżnienia. Prezydent RP przyznał elbląskim nauczycielom 1 Brązowy Krzyż Zasługi, 36 Złotych, 15 Srebrnych i 12 Brązowych Medali za Długoletnią Służbę. 54 osobom przyznano Medale Komisji Edukacji Narodowej nadawane przez ministra edukacji. Barbara Nowacka przyznała też 13 nagród w uznaniu zasług w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Warmińsko-mazurska kurator oświaty również przyznała 13 nagród za takie osiągnięcia.