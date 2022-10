Dzień Nauczyciela z wojewodą

Były już miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej, a dziś (18 października) w Elblągu zorganizowano też wojewódzkie obchody święta nauczycieli. W sali koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych belfrzy odbierali ministerialne nagrody. Zobacz zdjęcia.

- Wszyscy doskonale wiemy, że proces edukacji jest niezwykle trudny, wymaga wielu poświęceń, determinacji, konsekwencji i mądrości na każdym swym etapie - mówił podczas uroczystości Artur Chojecki, wojewoda warmińsko-mazurski. Przypomniał też historię Dnia Edukacji Narodowej i opisał obecną politykę Ministerstwa Edukacji i Nauki. - Zwrócono większą uwagę na kształcenie kompetencji kluczowych, wzmocnienie efektywności nauczania języka ojczystego przez wprowadzenie uczniów w tradycję kulturowo-literacką, aby podkreślić potrzebę kształcenia poczucia tożsamości i ciągłości i kultury. Ministerstwo Edukacji i Nauki kładzie także znaczny nacisk na rozwijanie wśród uczniów przedsiębiorczości i kreatywności oraz kształtowanie umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi nie tylko w procesie kształcenia, lecz także w codziennym życiu. Ważne, że podstawa programowa w żaden sposób nie ogranicza nauczyciela również jeśli chodzi o wybór technik lub środków nauczania – stwierdził wojewoda. Gratulował też wyróżnionym dziś nauczycielom i dziękował za pracę z uczniami.

Fot. Anna Dembińska

- Nauczyciel to bardzo odpowiedzialny zawód, powołanie, misja - przekonywał Krzysztof Marek Nowacki, warmińsko-mazurski kurator oświaty. - Naprawdę od nas dużo zależy, my budujemy pomyślność narodu i naród, my, nauczyciele - podkreślał. Mówił też o wychowawczej roli szkoły i domu rodzinnego.

- To zawód, który pracuje z przyszłością i dla przyszłości teraz - mówił o pracy nauczyciela reprezentujący marszałka województwa Edward Pietrulewicz, dyrektor biura regionalnego Urzędu Marszałkowskiego. Przekazał też życzenia z okazji Dnia Nauczyciela od marszałka Gustawa Marka Brzezina.

- Cieszę się, że pozytywnie rozpatrzono nasze wnioski i 81 pracowników elbląskich szkół i placówek zostanie nagrodzonych przez ministra edukacji narodowej i warmińsko-mazurskiego kuratora oświaty - przekazała życzenia prezydenta Wróblewskiego Małgorzata Sowicka, dyrektor Departamentu Edukacji UM. - Cieszę się, że wielka praca została doceniona – napisał w liście prezydent Elbląga. Podziękował też dyrekcjom i nauczycielom za ich pracę.

W tym roku w Elblągu nauczycielom przyznano 5 Brązowych Krzyży Zasługi, 45 Medali za Długoletnią Służbę (28 złotych, 12 srebrnych, 5 brązowych), 46 medali Komisji Edukacji Narodowej, 11 nagród ministra edukacji i nauki, 3 nagrody warmińsko-mazurskiego kuratora oświaty.