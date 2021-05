Egzaminocka, czyli pigułka wiedzy dla ósmoklasistów

- 21 i 22 maja połączone siły nauczycieli zapraszają uczniów klas ósmych do powtórki przed egzaminem z języka polskiego i matematyki. Pierwsza Ogólnopolska Egzaminocka odbędzie się w wersji online na Facebooku i youtubowym kanale Pi-stacja – informują organizatorzy akcji.

- Egzaminocka to kontynuacja pomysłu nauczycielki z I LO we Wschowie, Agaty Karolczyk-Kozyry, która od kilku lat organizuje dla swoich maturzystów MATURNOCKĘ – podkreślają.

Inicjatywa ma pomóc uczniom szkół podstawowych przygotować się do nadchodzących egzaminów. 21 maja nauczyciele z grupy Poloniści z pasją omówią zadania, których można spodziewać się na arkuszach egzaminacycjnych i podpowiedzą, na co warto zwrócić uwagę przystępując do egzaminu. 22 maja matematyk Krzysztof Chojecki przeprowadzi uczniów przez egzaminacyjne zadania ze swojego przedmiotu.

- To spotkania przeznaczone dla osób, które coś wcześniej robiły i chciałyby coś uzupełnić, pewna pigułka systematyzująca wiedzę – podkreśla Dorota Kujawa-Weinke, elbląska nauczycielka i współorganizatorka akcji. - Z drugiej strony nie chcę powiedzieć, że osoby, które niespecjalnie się angażowały, nie mają swojej ostatniej szansy – dodaje. Podkreśla, że zaproszenie kierowane jest do uczniów, którzy pracowali ciężko przez cały rok, ale też takich, którzy nie zdążyli zbyt wiele zrobić.

- Będziemy starali się iść w taką stronę, by osobom, które mają poczucie pewnych niedostatków, przegapili jakiś moment w swojej edukacji, starać się podpowiedzieć, co można jeszcze zrobić. Jeśli np. nie przeczytali "Quo vadis", to mogą przecież obejrzeć chociaż film i usystematyzować wydarzenia, poznać bohaterów. Chodzi o konkretne wskazówki, co można zrobić, by wynik egzaminu był dla nich satysfakcjonujący.

Nauczycielka podkreśla, że inicjatywa to nie tylko owoc trwającej edukacji zdalnej, ale też wcześniejszych spotkań z nauczycielami.

- W 2018, kiedy był strajk, byłam współorganizatorką spotkania dla nauczycieli w Warszawie. Staraliśmy się tam zebrać polonistów z całej Polski i przygotować dla nich pewną "pigułkę motywacyjną" przed powrotem do szkoły. To spotkanie miało naprawdę świetny przebieg, pojawiło się 200 polonistów z całego kraju i część z nich mówiła po nim, że dzięki spotkaniu mają w ogóle siłę i chęć wrócić do szkoły. Pokazało to potrzebę takich spotkań, a dzięki nim mamy też sprawdzony team nauczycieli, którzy chcą dzielić się wiedzą, umiejętnościami, ale też odpowiadać na zmęczenie i brak pewnych możliwości spowodowany edukacją zdalną – podkreśla Dorota Kujawa-Weinke. Przyznaje, że ucznia nie można na siłę zmotywować do pracy. - Być może zbliżający się termin egzaminów będzie takim motywatorem do wzięcia udziału w Egzaminocce?

Według elbląskiej nauczycielki, jakość edukacji w czasie pandemii jest nie tyle gorsza, co inna.

- W wielu uczniach nie powstała jednak gotowość przyjęcia tego, że taka edukacja również ma swoją wartość. Być może niektórzy będą potrzebowali więcej czasu, by stwierdzić, że nie ma sensu dzielić nauki na zdalną i stacjonarną, ale umieć pracować w takich warunkach, jakie są?

Warto zaznaczyć, że w Egzaminocce może wziąć udział każdy.

- Wystarczy dołączyć do wydarzenia na Facebooku, całość będzie transmitowana właśnie na tym portalu. Zachęcam osoby, które administrują facebookowymi stronami szkolnymi, by udostępniały tę transmisję. Do udziału zapraszamy wszystkich uczniów, ale także rodziców, którzy chcieliby towarzyszyć swoim dzieciom. Zapraszamy też nauczycieli, bo to, z czym będziemy się mierzyli w czasie Egzaminocki, to opracowanie pewnego leku na to całe zło, jakim jest egzamin. W niektórych kwestiach udało nam się dokonać rzeczy niemożliwych, jak opowiedzenie o całej gramatyce w 20 minut - podkreśla.

I Ogólnopolską Egzaminockę współorganizują polonistki: Magdalena Krajewska – nauczycielka w Zespole Placówek Oświatowych w Tucznie, współautorka bloga Lekcje szyte na miarę, Dorota Kujawa–Weinke – nauczycielka i bibliotekarka w Szkole Podstawowej nr 21 w Elblągu, autorka bloga Inspirownia Edukacyjna, Superbelfer RP i Edukator Roku 2020 oraz Agata Sieńczak - polonistka, nauczycielka przyrody i edukatorka seksualna w SP im. Osadników Wojskowych w Brzeźnicy, autorka bloga Ster Edukacyjny.

Przypomnijmy, że pierwszy egzamin - właśnie z języka polskiego - ósmoklasiści będą zdawać już 25 maja. Uczniom życzymy połamania piór!

Więcej informacji (m. in. o tematach, które przybliżą nauczyciele) na stronie facebookowej wydarzenia.