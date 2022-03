Europejski Dzień Logopedy w Akademii Nauk Stosowanych

Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu po raz kolejny świętuje Europejski Dzień Logopedy, który 6 marca obchodzony jest w większości krajów Unii Europejskiej. W tym dniu ważne jest ukazanie roli i znaczenia zawodu logopedy, konieczności podejmowania działań zmierzających do wspierania poprawnego rozwoju mowy, a także ukazanie możliwości skorzystania z różnych form pomocy logopedycznej.

W tym roku w naszej uczelni uroczystość będziemy obchodzić w poniedziałek (7 marca). Rozpoczniemy od warsztatów dla dzieci przedszkolnych i uczniów z klas II-III. Równolegle, w trzech placówkach (Przedszkolu Promyczek w Tczewie, Przedszkolu im. J. Brzechwy w Młynarach oraz w ANS w Elblągu – z uczniami z SP 4 i SP 8), odbędą się zajęcia pod hasłem „W Krainie Głosek i Liter”. Warsztaty prowadzone będą przez studentki ze Studenckiego Koła Naukowego „Młodych Logopedów”.

Następnie o godz. 11.30 rozpocznie się seminarium naukowe pt. „Metody i techniki wspierające terapię logopedyczną”. Gościem honorowym będzie dr Anna Walencik-Topiłko adiunkt Uniwersytetu Gdańskiego oraz mgr Agnieszka Rykaczewska - konsultantka poziomu IV Metody Tomatisa®. W trakcie seminarium, które ma wymiar praktyczny, uczestnicy dowiedzą się o możliwościach wykorzystania w działaniach terapeutycznych metody Tomatisa, historyjek obrazkowych, elementów kynoterapii, pedagogiki zabawy, terapii ręki, kinesiotapingu, logorytmiki, a także metod pracy z dzieckiem z wadą rozszczepową oraz roli krytycznego myślenia w motywowaniu dzieci i uczniów do podejmowania i kontynuowania terapii.

- Mamy nadzieję, że przedstawienie fragmentów z szerokiego spektrum możliwości oddziaływań logopedów wzbogaci warsztat pracy logopedy, ukazując możliwości stosowania w praktyce logopedycznej wybranych metod bądź ich elementów, a także zmobilizuje do poszukiwań jeszcze innych, efektywnych sposobów pracy. Liczymy na to, że zainspiruje koleżanki i kolegów (szczególnie tych rozpoczynających pracę w zawodzie logopedy, studentów) do kreatywnego rozwoju zawodowego, a może też zachęci innych do pracy w tym ciekawym zawodzie - przekonują organizatorzy.