Gastronomik świętuje

Zespół Szkół Gospodarczych świętował dziś (28 maja) jubileusz 80-lecia. Z tej okazji w Ratuszu Staromiejskim odbyła się uroczysta gala. Zobacz zdjęcia.

W 1946 r. Ministerstwo Oświaty powołało do życia szkoły zawodowe. W ramach tej decyzji w Elblągu powstała Państwowa Szkoła Przysposobienia w Gospodarstwie Rodzinnym i Gimnazjum Krawieckie. I tak rozpoczęła się historia „Garów” - jak potocznie od lat mówi się o szkole przy ul. Królewieckiej.

I tu ciekawostka: początkowo szkoła dzieliła swój budynek z dzisiejszym II Liceum Ogólnokształcącym. Samodzielnym gospodarzem została dopiero w 1954 r. Przez 80 lat istnienia szkoła przechodziła różne koleje losy. Przez szkolne korytarze przewinęły się tysiące uczniów i nauczycieli. Powstawały i znikały nowe profile.

Dziś (28 maja) w Ratuszu Staromiejskim odbyła się gala z okazji jubileuszu 80-lecia istnienia szkoły.

- Szkoła z tradycją. Na pewno nie stara, raczej nowoczesna, prężna wciąż się rozwijająca, z pomysłami. I przede wszystkim z młodzieżą, bo to oni stanowią serce tej szkoły – mówiła Kamila Urbańska, dyrektorka Zespołu Szkół Gospodarczych. - Młodzież jest zawsze taka sama: wspaniała, pełna wigoru, energii i pasji. To czasy są zawsze inne.

Można powiedzieć, że Gastronomik przy ul. Królewieckiej to jest swego rodzaju elbląska tradycja. Przed II wojną światową mieściła się tu Państwowa Szkoła Zawodowa Gospodarstwa Domowego dla Dziewcząt z Wyższą Szkołą Zawodową dla Kobiet, potocznie zwaną "Klopsakademie". Przy ul. Królewieckiej oprócz kucharzy uczą się także przyszli hotelarze, technicy eksploatacji portów i terminali, fotografowie.

- Gastronomia to zawsze będzie sztandarowy kierunek naszej szkoły. Ludzie jedli, jedzą i będą jeść – mówiła Kamila Urbańska. - Chcą jeść dobrze i smacznie.

Na koniec przedstawiamy przepis na sernik Celinka.

"To hołd dla pani Celiny – nauczycielki, która przez lata inspirowała młodych cukierników swoją pasją i precyzją. Kremowy, lekko waniliowy, o wyjątkowo miękkiej strukturze, pieczony według przepisu przekazywanego w naszej szkole od pokoleń, ale z lekką nowoczesną modyfikacją. To smak wspomnień i szkolnych uroczystości” - możemy przeczytać w okolicznościowej broszurce wydanej z okazji jubileuszu.

Składniki:

- twaróg półtłusty mielony 1200g,

- cukier 400 g

- jaja 7 szt.

- budyń śmietankowy 1,5 szt.

- olej 200 ml

- mleko 450 ml.

- cukier waniliowy 1 szt.

- herbatniki (duże) 3 paczki

- ser mascarpone 250 g

Jaja umyć i wyparzyć na sicie. Oddzielić 6 żółtek o białek Do naczynia włożyć 6 żółtek i 1 całe jajko, dodać połowę cukru i cały cukier waniliowy. Ubić na wysokich obrotach miksera na jasną, puszystą masę.

Do masy jajecznej dodawać partiami delikatnie mieszając zmielony twaróg oraz mascarpone. Mieszać do uzyskania jednolitej masy. W osobnym naczyniu wymieszać proszek budyniowy z mlekiem. Wlać mieszaninę do masy serowej, dodać olej i wymieszać.

Z pozostałych białek połowy cukru kryształu ubić sztywną masę. Połączyć masy – delikatnie wmieszać masę serową z pianą, najlepiej za pomocą łyżki lub szpatułki.

Rozgrzać piekarnik do 180 stopni, bez termoobiegu. Blachę o wymiarach 24 cm na 40 cm wyłożyć herbatnikami i wylać masę serową. Piec przez 60 minut do „suchego patyczka”.

Po upieczeniu i wystudzeniu sernik można polać polewą czekoladową.

Przepis zaczerpnięty z okolicznościowego wydawnictwa Zespołu Szkół Gospodarczych.