III LO, ZSTI i ZSM najchętniej wybieranymi szkołami w Elblągu

2169 osób, w tym 636 spoza Elbląga, wzięło udział w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w mieście. Łączna liczba miejsc w szkołach ponadpodstawowych wynosi 2228, z czego w liceach 788, technikach 960, szkołach branżowych 480.

Jak informuje Łukasz Mierzejewski z biura prasowego UM w Elblągu, najchętniej wybierane szkoły to III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II, Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych oraz Zespół Szkół Mechanicznych.

- Najchętniej wybierane profile i oddziały to oddziały politechniczne w liceach, oddziały medyczne i nowy kierunek psychologia. Natomiast w technikach najchętniej wybierane były oddziały o profilu programista, mechatronik, informatyk i logistyk – podkreśla.

Dotychczasowo w rekrutacji zakwalifikowano do szkół 2034 osoby.

- Liczba kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do żadnego z wybranych oddziałów wyniosła 135, w tym są kandydaci z Elbląga oraz spoza Elbląga. Najczęstszy powód niezakwalifikowania kandydata to zbyt mała liczba punktów w stosunku do kandydatów, którzy osiągnęli lepszy wynik punktowy i zakwalifikowali się do wybranych szkół i oddziałów – informuje UM w Elblągu.

Według danych urzędu, w tym roku elbląskie szkoły podstawowe ukończyło 1533 osób. 1435 osób uczęszczało do szkół prowadzonych przez miasto, 98 przez inne organy.

W elbląskich szkołach ponadpodstawowych jest więcej miejsc dla uczniów niż chętnych, nie ma jednak gwarancji, że każdy będzie uczył się w tej szkole, do której chciał trafić.

- Ostateczna liczba wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych, zgodnie z harmonogramem Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty, będzie znana po potwierdzeniu przez kandydatów woli przyjęcia do szkoły, do której zostali zakwalifikowani, tj. 24-25 lipca 2023 r. Dla uczniów niezakwalifikowanych przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca. W dniach 24 lipca - 3 sierpnia do godz. 15 powinni złożyć wniosek w szkole, w której zostały wykazane wolne miejsca – przypominają urzędnicy.