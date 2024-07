Jak poszedł egzamin elbląskim ósmoklasistom?

Dziś (3 lipca) od rana ósmoklasiści poznali wyniki swoich egzaminów. Jak poszedł egzamin w Elblągu?

Polska

- Do egzaminu ósmoklasisty w sesji głównej, tj. w maju 2024 r., przystąpiło 7 509 spośród 7 587 zgłoszonych uczniów VIII klasy szkoły podstawowej (99,0 proc.), w tym 179 uczniów–obywateli Ukrainy – informuje OKE Łomża. Ogólnopolska średnia to 55 proc. z języka polskiego, 44 proc. z matematyki. Język nowożytny do wyboru przedstawia się następująco: 60 proc. z angielskiego, 46 proc. z niemieckiego, 81 proc. z rosyjskiego (w tym ostatnim przypadku było zaledwie 27 zdających).

Elbląg

W Elblągu średni wynik z polskiego (543 zdających) to 54,88 proc., z angielskiego (549 zdających) 65,26 proc., z matematyki (543 zdających) 48,18 proc.

Jak wypadły poszczególne szkoły? W nawiasach podajemy liczbę zdających osób w danej szkole (zależnie od egzaminu nieznacznie się one różnią, podajemy liczbę zdających (j. polski). Wyniki według szkoły są następujące (podajemy w kolejności polski, angielski, matematyka; rosyjski zdawały w mieście 3 osoby, nie są podane wyniki procentowe).

SP nr 1 (39): 49,51 – 73,69 – 42,15

SSP nr 3 (20) 60,15 – 67,65 – 51,00

SP nr 4 (43) 46,37 – 47,53 – 28,65

SP nr 6 (14) 46,07 – 54,21 – 46,29

SP nr 8 (12) 40,00 – 44,62 – 41,33

SP nr 9 (32) 57,97 – 47,06 – 38,63

SP nr 11 (30) 57,55 – 64,21 – 42,13

SP nr 12 (45) 56,69 – 68,96 – 47,38

SP nr 14 (11) 39,00 – 30,73 – 15,64

SP nr 15 (19) 63,95 – 83,89 – 74,32

SP nr 16 (34) 65,35 – 71,82 – 55,76

SP nr 18 (46) 67,22 – 72,83 – 63,48

SP nr 19 (36) 56,04 – 79.19 – 55,33

SP nr 21 (52) 63.40 – 80.67 – 58,38

SP nr 23 (15) 43,33 – 39,67 – 24,28

SP nr 25 (14) 46,07 – 48,29 – 30,00

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi (14) 64,79 – 97,00 – 74,00

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. (15) 62,67 – 86,47 – 74,93

Publiczna SP Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu (5) 25,00 – 39,40 – 15,20

Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów (23) 63,61 – 75.78 – 67,83

Szkoła Podstawowa dla dorosłych w Elblągu (23) 15,04 – 27,52 19,13

Szkoła Podstawowa Montessori Elbląg (1), brak wyników

Województwo

Elbląskie szkoły zostały wymienione najpierw wg numeracji, dalej w kolejności alfabetycznej. Dodajmy, że średnia w województwie z języka polskiego to 55,37 proc., z angielskiego 59,72 proc., z matematyki 43,57 proc. W Olsztynie średnia to odpowiednio 59,78 proc., 74,24 proc., 55,21 proc.