„Szkoła specjalna promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną: systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie” – taką szkołą jest Szkoła Podstawowa w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 w Elblągu.

Od 2008 roku szkoły ogólnodostępne mogą się ubiegać o Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie nadawany przez Ministra Edukacji Narodowej. Dotychczasowa procedura nadawania tego certyfikatu uniemożliwiała uzyskanie go przez szkoły specjalne. Wynikało to z braku narzędzi do autoewaluacji dostosowanych do specyfiki tych szkół.

Osiem placówek w Polsce, w tym Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 im. Janusza Korczaka z Elbląga, zostało zaproszonych do przygotowania procedury autoewaluacji dostosowanej do specyfiki szkół specjalnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną chcących realizować program.

Dzięki zaangażowaniu tych placówek, w 2020 roku powstał podręcznik dla szkół specjalnych kształcących dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia „Szkoła Specjalna Promująca Zdrowie” pod redakcją M. Woynarowskiej-Sołdan, B. Woynarowskiej i D. Danielewicz. Podręcznik ten przeznaczony jest dla szkół specjalnych kształcących uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, które podjęły lub zamierzają podjąć tworzenie Szkoły Promującej Zdrowie oraz osób wspierających ich działania. Szkoły specjalne dla uczniów z innymi rodzajami niepełnosprawności (np. niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących) mogą korzystać z tego podręcznika lub z podręcznika dla szkół ogólnodostępnych, dostosowując narzędzia ewaluacyjne dla uczniów we własnym zakresie.

Działania podejmowane przez całą społeczność SOSW nr 2 im. w Elblągu (uczniowie, rodzice, pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni), przyniosły efekt w postaci nadania szkole przez Ministra Edukacji i Nauki Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie, jako jednej z pierwszych w historii w kraju.