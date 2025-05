Kuźnia humanistów

Uczeń 2 klasy II Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu Antoni Dragun został laureatem najstarszej olimpiady nauk społecznych w kraju. Spośród ogólnopolskich 30 finalistów Antoni zajął 23 lokatę w 66 edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Ten ogromy sukces procentuje zwolnieniem z pisania matury z Wiedzy o Społeczeństwie oraz indeksem na wydziały nauk społecznych i politycznych w każdym Uniwersytecie państwowym w Polsce. Z kolei kolega klasowy Antka Igor Dziemidowicz 100 proc. maturę z historii zapewnił sobie finałem Olimpiady „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”.

- Jeszcze nie zdecydowałem co chcę studiować ale Olimpiada daję mi furtkę, pomoże mi wybrać co chcę studiować. Historia zawsze się przydaje, by ludzie nie popełniali tych samych błędów – zapewnia Igor Dziemidowicz.