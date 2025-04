Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym - Twoje miejsce na artystyczny start

Jeśli marzysz o rozwijaniu talentu w inspirującym otoczeniu, Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym to miejsce, w którym Twoja twórcza droga może się naprawdę rozpocząć. Szkoła łączy tradycję z nowoczesnością, oferując młodym ludziom kompleksowe przygotowanie do życia w świecie sztuki.

Szeroki wybór kierunków artystycznych

W trakcie pięciu lat nauki uczniowie zdobywają wiedzę i doświadczenie

w wielu obszarach sztuki: od klasycznego rysunku i malarstwa, przez rzeźbę

i fotografię, aż po multimedia, film oraz projektowanie graficzne. Każdy ma możliwość wyboru specjalizacji, która najlepiej odpowiada jego zainteresowaniom i predyspozycjom. Wśród unikalnych propozycji szkoły znajdują się m.in. zajęcia z technik wklęsłodruku - rzadko spotykane nawet wśród profesjonalnych kursów.

Nowoczesne pracownie i praktyczne podejście

Placówka dysponuje nowoczesnym zapleczem technicznym. Pracownie są wyposażone

w sprzęt, który pozwala uczniom nie tylko rozwijać klasyczne umiejętności artystyczne, ale także eksperymentować z technologią cyfrową. Dzięki temu absolwenci wychodzą ze szkoły przygotowani zarówno do dalszej nauki, jak i pracy w branżach kreatywnych.

Indywidualna uwaga i przyjazna atmosfera

To, co wyróżnia szkołę, to jej kameralny charakter i indywidualne podejście do ucznia. Nauczyciele wspierają rozwój osobisty i twórczy każdego ucznia, dostosowując metody pracy do jego potrzeb i możliwości.

Osiągnięcia, które budują przyszłość

Uczniowie LSP mogą pochwalić się licznymi nagrodami w konkursach artystycznych oraz stypendiami ministerialnymi. Wielu z nich kontynuuje naukę na renomowanych uczelniach

w kraju. Szkoła oferuje też wysoki poziom nauczania ogólnego - co potwierdzają znakomite wyniki maturalne i wysokie miejsce w rankingach regionalnych.

Otwarcie na świat i nowe doświadczenia

Szkoła regularnie bierze udział w projektach międzynarodowych oraz krajowych, takich jak Erasmus+ czy programy Fundacji PZU, co pozwala uczniom uczestniczyć w zagranicznych warsztatach, plenerach i stażach.

ZAPRASZAMY NA DRZWI OTWARTE - 12 kwietnia (sobota), godz. 10:00-14:00

Chcesz zobaczyć, jak wygląda nauka w naszej szkole od środka? Przyjdź na Dzień Otwarty i przekonaj się, że Liceum Sztuk Plastycznych to coś więcej niż szkoła - to przestrzeń, w której Twoja kreatywność naprawdę ma znaczenie.

W planie wydarzenia m.in.:

ciekawe zajęcia z historii sztuki,

praktyczne warsztaty z rysunku i rzeźby,

pokaz technik druku artystycznego,

oraz wiele dodatkowych atrakcji przygotowanych specjalnie dla odwiedzających.

To doskonała okazja, by poznać nauczycieli, porozmawiać z uczniami, zwiedzić pracownie i poczuć wyjątkowy klimat naszej szkoły.

Rekrutacja trwa!

Szukamy młodych, zdolnych, wrażliwych osób, które chcą rozwijać się twórczo i zdobywać doświadczenie w inspirującym środowisku.

Gdzie? Liceum Sztuk Plastycznych, Gronowo Górne

Szczegóły i informacje: www.liceumplastyczne.elblag.com.pl

Zapisz datę, odwiedź nas i przekonaj się, że to może być początek Twojej artystycznej drogi.

Masz talent – my pokażemy Ci, jak go wykorzystać.