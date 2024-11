Matematyka z Kopernikiem

– Szczerze, chciałbym, żeby było więcej takich wystaw, bo są bardzo ciekawe i wcale nie trzeba umieć matematyki, choć ją lubię – mówi Ksawery, uczeń SP 12 w Elblągu na dzisiejszej (25 listopada) matematycznej wystawie zorganizowanej przez warszawskie Centrum Nauki "Kopernik". Zobacz zdjęcia.

Najnowsza mobilna wystawa Centrum Nauki Kopernik pod tytułem „O matmo!”, została zaprojektowana i zrealizowana przez interdyscyplinarny zespół specjalistów. Została otwarta dziś w Szkole Podstawowej nr 12 w Elblągu.

– Tworzyli ją matematycy, fizycy, projektanci i inżynierowie – wylicza Kacper Derwisz, edukator w Centrum Nauki Kopernik. - Spotykamy się tu, ponieważ placówka wzięła udział w programie „Nauka dla Ciebie”, który powstaje we współpracy Centrum Nauki Kopernik i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wystawa „O matmo!” to część programu, a jego celem jest wyrównanie szans edukacyjnych i stymulowanie rozwoju poprzez zabawę. Dziś chcemy pokazać dzieciom w Elblągu, że matematyka to nie jest tylko nudne liczenie na tablicy, ale tak naprawdę jest ukryta w różnych miejscach na świecie i warto ją odnajdywać.

fot. Anna Dembińska

Jak mówi edukator, projekt trwa już od kilku lat i w tym czasie udało się odwiedzić bardzo dużo szkół w całej Polsce. Najnowsza wystawa „O matmo!” liczy około 17 ekspozycji i działa od 2022 roku. – Niektóre eksponaty są bardzo podobne, a wręcz identyczne do tych, które posiadamy w Centrum Nauki Kopernik, jest więc to też taka namiastka tego, co mamy w Warszawie – mówi Kacper Derwisz.

Pewne eksponaty, na przykład ten polegający na budowaniu łuku z piankowych klocków, nie skupia się tylko na matematyce, ale również na pracy zespołowej, której uczniowie mogą się przy okazji nauczyć. Oprócz tego mają oni szansę przekonać się, na czym polega spacer z funkcją, co to jest szyfr Cezara oraz czy istnieje idealna symetria. Dla wielu uczniów, w tym dla Oliwii z klasy V b właśnie ta ekspozycja była najciekawsza.

- To bardzo fajne i śmieszne, można na ekranie przybliżać lub oddalać od siebie lewą i prawą stronę twarzy – mówi Oliwia i dodaje, że choć nie jest z matematyki najlepsza, to lubi ją, a takie wystawy są dla niej ciekawe.

- Fajna i edukacyjna wystawa, co mogę więcej powiedzieć? Dobrze się bawię – mówi uczennica, która przyznaje, że radzi sobie z matematyką – dodaje Karolina z klasy piątej.

Za to Sophie i Magda z 6 c nie przepadają za tym przedmiotem, ale twierdzą, że gdyby na lekcjach były takie ciekawe rzeczy jak świetlne iluzje, to byłoby im łatwiej zrozumieć i polubić matematykę.

– Bardzo mi się tu podoba, chciałbym wypróbować wszystkie rzeczy – mówi Ksawery z 6 c . – Szczerze, chciałbym, żeby było więcej takich wystaw, bo są bardzo ciekawe i wcale nie trzeba umieć matematyki, choć ja ją lubię.

Wystawa będzie dostępna dla uczniów z Elbląga w Szkole Podstawowej nr 12 jeszcze jutro (26 listopada), a zwiedzającym towarzyszą edukatorzy z Centrum Nauki Kopernik.