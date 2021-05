Maturzyści przed egzaminem: najtrudniej z polskiego, najłatwiej z angielskiego

4 maja rozpoczynają się matury. W czasach pandemii przygotowanie do egzaminu dojrzałości wydaje się trudniejsze, jak sobie z tym poradzili tegoroczni maturzyści?

To dla nich pierwszy tak ważny egzamin w życiu, otwierający drzwi do wymarzonych uczelni i podsumowujący lata edukacji. Nastawienie uczniów wydaje się wskazywać na utrzymujący się od lat trend – największe obawy wiążą się z nieprzewidywalnością tematu, który pojawi się na podstawowej maturze z języka polskiego. ,

- Najbardziej stresuje się egzaminem z języka polskiego, ponieważ boje się, że temat będzie trudny i przerośnie posiadaną przeze mnie wiedzę - stwierdza Jakub z Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu.

Chociaż większość uczniów w tym roku nastawia się na „Lalkę” Bolesława Prusa, to rozprawka budzi silne emocje. Postawienie nieodpowiedniej tezy niemal całkowicie zmniejsza szansę na zdanie matury, chyba że komuś uda się rozwiązać bezbłędnie test ze zrozumieniem.

- Matura jest tak skonstruowana, że wystarczy lekki pech i można jej nie zdać, mimo dobrych wyników z matur próbnych - uważa Michał, uczeń II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu.

Egzamin, który budzi najmniej obaw, to „podstawa” z języka angielskiego. Na drugim miejscu znajduje się... matematyka. - Zawsze na maturze podstawowej z matematyki jest zadanie z funkcji kwadratowej - mówi Kornelia, uczestnicząca do I LO. - Nie mogę doczekać się napisania tego egzaminu, chcę mieć go po prostu za sobą.

Pandemiczne czasy uniemożliwiły spotkania na zajęciach, w trakcie których na żywo można było porozmawiać z nauczycielem na temat zadań sprawiających najwięcej trudności. Mimo to uczniowie, z którymi rozmawialiśmy, oceniają swoje przygotowanie na poziomie dobrym, chociaż nie ukrywają, że musieli poświęcić więcej czasu na douczanie we własnym zakresie.

- Jeśli chodzi o matematykę, uważam, że za późno skupiliśmy się na zadaniach typowo maturalnych, przez co musieliśmy poświęcić więcej czasu na przygotowanie z tego przedmiotu – tłumaczy Natalia z I LO.

Kolejna uczennica z tej szkoły narzeka na małą liczbę rozprawek pisanych na języku polskim. Najlepiej ocenia postawę nauczycielki historii, która od października organizuje dla uczniów dodatkowe zajęcia - Staramy się na nich pisać wypracowania historyczne – dodaje.

Matura podstawowa odbędzie się w dniach: 4, 5, 6 maja, uczniowie będą zdawać kolejno pisemnie egzamin z języka polskiego, matematyki oraz wybranego język nowożytnego. W tym roku – podobnie jak w 2020 – nie odbędą się matury ustne. Wyjątek dotyczy osób, które będą walczyć o miejsce w uczelniach zagranicznych.

W 2021 roku obowiązywać będzie nowa formuła, która zakłada sprawdzenie wiedzy na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w poprzednich latach, na bazie podstawy programowej. A sama matura ma być łatwiejsza niż wcześniej.